GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: IN PISTA PER LA POLE POSITION

Un piccolo cambiamento ha riguardato l’evento di Losail, il GP Qatar 2025 è infatti il quarto della stagione mentre l’anno scorso era stata l’apertura il 10 marzo. Con il senno di poi, i primi verdetti furono un’indicazione per l’epilogo: infatti fu Jorge Martin a conquistare la pole position e quindi a partire davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp, cogliendo poi anche il successo nella Sprint, sebbene alla domenica fu Francesco Bagnaia ad avere la meglio.

La dicotomia sabato-domenica caratterizzò poi buona parte della stagione ed infine fin proprio Martin a vincere un po’ a sorpresa il Mondiale. Per lo spagnolo adesso la situazione è decisamente più complicata, i protagonisti quindi dovrebbero essere altri, ma naturalmente siamo molto curiosi di vederlo finalmente in pista con il numero 1 in sella alla sua nuova Aprilia. Come saprà piazzarsi l’iridato in carica sulla griglia di partenza MotoGp? Ancora un pochino di pazienza e il cronometro ci darà la risposta! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA RINASCITA DI LUCA MARINI

Parliamo con piacere di Luca Marini nel nostro spazio dedicato alla griglia di partenza MotoGp verso le qualifiche per il GP Qatar 2025 in notturna a Losail, perché in questo 2025 in cui suo fratello Valentino Rossi ha compiuto 46 anni, numero evidentemente non banale per il Dottore, possiamo sottolineare il ritorno su buonissimi livelli di competitività anche per il pilota classe 1997, fratello di Valentino da parte di madre. Una carriera di buon livello, anche se fatalmente sempre nel cono d’ombra del leggendario numero 46 di Tavullia, con sei vittorie tutte ottenute in Moto2, categoria della quale sfiorò il titolo mondiale chiudendo al secondo posto nel 2020.

In seguito il passaggio in MotoGp in sella a una Ducati, con una crescita graduale da parte di Luca Marini, fino a un podio proprio in Qatar e l’ottavo posto finale nella classifica del Mondiale 2023, al termine del quale tuttavia il fratello d’arte lasciò la Ducati per passare a una Honda in crisi nera. La conseguenza è stato un 2024 sportivamente drammatico, con appena 14 punti all’attivo, due dodicesimi posto come migliori piazzamenti in gara e il ventiduesimo posto in classifica.

Il rischio era quello di scivolare nell’abisso per Luca Marini, invece il 2025 ha mostrato confortanti segnali per la Honda, che con l’italiano e anche con Johann Zarco sta tornando almeno su livelli più che discreti. Dodicesimo in Thailandia, decimo in Argentina e ottavo negli States, in questo caso con la soddisfazione di raccogliere un paio di punti anche nella Sprint grazie all’ottavo posto anche di sabato, il totale è di 20 punti che sono già più di quelli di tutto il 2024 – non che fosse una grande impresa, ma in soli tre GP è un’evidente indicazione di un cambio di passo.

Parlando nello specifico della griglia di partenza MotoGp, possiamo dire che a Buriram e Termas de Rio Hondo le qualifiche avevano visto Luca Marini al sedicesimo posto in entrambe le occasioni, per cui poi il rendimento era stato migliore in gara, invece Austin ha segnato una svolta anche sul giro secco, con un settimo posto che ovviamente ha consentito al numero 10 di essere poi più protagonista anche alla distanza. Losail confermerà questi segnali di crescita nella griglia di partenza motogp e nella gara? Stiamo per scoprirlo…