Griglia di partenza Motogp/ Gp Repubblica ceca 2019: lotta per pole position a Brno

Oggi, sabato 3 agosto 2019, conosceremo la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio della Repubblica ceca 2019, decimo banco di prova del motomondiale e primo dopo la sosta estiva, che torna di scena ovviamente sulla storica pista di Brno. Come sempre e specialmente sulla pista ceca, la lotta per la miglior piazza in griglia di partenza di Motogp e quindi la pole position sarà quanto mai affascinante: le sessioni di prove libere poi occorse ieri non ci hanno forti segnali univoci su quali potrebbero essere i principali protagonisti delle qualifiche ufficiali. Eppure lo spauracchio della pioggia prevista per oggi hanno spinto moltissimi a dare il massimo, specie nei time attack di fine sessione. Quello che però si può dire in attesa di conoscere la griglia di partenza della Motogp per il Gp della Repubblica ceca 2019 è che si riproporrà il duello tra Marc Marquez e le Ducati. Lo spagnolo è una certezza ogni weekend, che siano piste favorevoli alla moto giapponese o meno. Pure le rosse di Borgo Panigale però possono fare la voce grossa e lo abbiamo visto soprattutto con Andrea Dovizioso. Terzo incomodo la Yamaha: Vinales ha fatto bene sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere e non possiamo certo mai escludere tra i top Valentino Rossi, che però ieri è stato danneggiato dalla rottura del motore della sua M1. Mina vagante annunciato nella lotta per la pole position della griglia di partenza della Motogp Fabio Quartararo, che ancora una volta si è rivelato il migliore in Fp2.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI DEL 2019

In attesa quindi di conoscere la griglia di partenza della Motogp per il Gp della Repubblica ceca 2019, andiamo a dare uno sguardo a questa prima parte della stagione del motomondiale, per vedere se quanto accaduto in qualifica nelle prime gare del calendario ci può dare qualche suggerimento utile in vista della caccia alla pole position di oggi a Brno. La stagione della Motogp infatti era iniziata in Qatar dove Quartararo si era subito messo in mostra firmando il giro più veloce, ma era stato Vinales un po’ a sorpresa ad occupare la prima casella della griglia di partenza. Con il proseguire della stagione poi abbiamo sempre assistito a un alternarsi tra il campione della Motogp spagnolo e il rookie francese: Quartararo si era infatti affermato in Spagna, Catalogna e Olanda, lasciando a Marquez le altre numerose pole position. Va però detto che in gara questi exploit in griglia di partenza di Quartararo si sono rivelati dei fuochi di paglia: il francese deve infatti ancora centrare la sua prima vittoria. Ovviamente più consistente la prova di Marquez, che da leader pure della classifica iridata, ha messo a segno in questa stagione della Motogp 5 successi.

