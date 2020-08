Griglia di partenza Motogp/ Gp Repubblica ceca 2020: lotta per pole position a Brno

Solo tra poche ore conosceremo la griglia di partenza della Motogp per il Gran Premio della Repubblica Ceca 2020, terzo appuntamento ufficiale della stagione iridata 2020 nel post lockdown, e quarta tappa del campionato, comprensiva dell’appuntamento di Losail che pure non si è disputato. Si torna dunque protagonisti a Brno, dove oggi pomeriggio si accenderanno le prove ufficiali e dunque la battaglia per la pole position come per i piazzamenti in prima fila dello schieramento, in vista della gara di domenica pomeriggio, tra le più attese di tutto il programma del motomondiale. Benchè alla vigilia delle qualifica sia rischioso sempre fare previsioni per la pole e l’orientamento della griglia di partenza della Motogp per il Gp ceco, pure anche nella mattina di questo sabato, 8 agosto 2020, non possiamo non parlare del protagonista di questo avvio della stagione, ovvero Fabio Quartararo, davvero l’uomo da battere anche in questo fine settimana. Il francese della Yamaha di fabbrica, infatti è stato quello che maggiormente ha beneficiato dell’assenza del campione del mondo Marc Marquez: per lui si contano due vittorie nelle prove spagnole, ma anche due pole position, ottenute proprio in pista a Jerez de la Frontera. Sarà lui a fare tripletta e a firmare il miglior tempo per la pole position nella griglia di partenza della Motogp anche oggi?

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: QUARTARARO UOMO DA BATTERE

Parlando della griglia di partenza della Motogp per il Gp della Repubblica Ceca 2020 solo poco fa abbiamo individuato come uomo da battere nella corsa alla pole position Fabio Quartararo, vista la partenza super del francese in questa stagione 2020 della classe regina. Pure non è detto che la sorte arrida ancora a El Diablo, visto che in pista a Brno sarà altissima la concorrenza per le prime celle dello schieramento del tracciato ceco. Anzi in tal senso non possiamo non parlare delle altre due Yamaha, di Maverick Vinales e Valentino Rossi, che si dovrebbero trovare molto ben tra le curve ceche e da cui ci attendiamo scintille in questo fine settimana di gara. Dopo tutto anche le due M1 ufficiali ha dato spettacolo nei primi impegni della stagione, sia con lo spagnolo, andato sempre a podio, ma anche sotto le mani del Dottore (terzo in Andalusia), il quale pure registra un feeling particolare con il tracciato ceco (qui ha vinto in ben sette occasioni in carriera). Ovviamente durante le prove ufficiali che degneranno la griglia di partenza della Motogp, dovremo tenere d’occhio anche le Ducati, specialmente quelle di Dovizioso, Bagnaia e Miller per il momento i più performanti tra i piloti della Rossa: attenzione anche alla KTM e la Suzuki, che con Pol Espargaro e Joan Mir hanno fatto vedere scintille in primi appuntamenti del campionato del mondo. Chissà come si comporrà dunque la griglia di partenza della Motogp per il Gp della Repubblica ceca 2020 e chi pure otterrà qui l’ambita pole position, dopo aspra battaglia: dovremo dare solo la parola alla pista di Brno per scoprirlo.



