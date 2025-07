Griglia di partenza MotoGp, GP Repubblica Ceca 2025 Brno: Francesco Bagnaia in pole position davanti a Marc Marquez (oggi sabato 19 luglio)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: FRANCESCO BAGNAIA IN POLE POSITION

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position a Brno, la griglia di partenza MotoGp quindi vedrà davanti a tutti il pilota italiano della Ducati in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca 2025. Un grande acuto di Pecco, che è dovuto passare dal Q1 ma poi è stato il più veloce di tutti anche nel Q2, per conquistare la prima pole personale in stagione con il tempo di 1’52”303, precedendo Marc Marquez in verità anche grazie alla caduta dello spagnolo nel suo ultimo giro lanciato.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Marc Marquez in pole position! GP Germania 2025 Sachsenring (Oggi 12 luglio)

Completerà la prima fila della griglia di partenza MotoGp Fabio Quartararo, sempre eccellente sul giro secco. Molto bene Marco Bezzecchi, quarto nonostante sia caduto a sua volta, in seconda fila anche Joan Mir e Raul Fernandez, mentre sarà solo ottavo Alex Marquez in griglia ed Enea Bastianini scatterà dall’undicesima casella davanti a Jorge Martin. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Fabio Quartararo in pole position! GP Olanda 2025 Assen (oggi 28 giugno)

UN TUFFO ALL’ULTIMA VOLTA DI BRNO

In questi giorni abbiamo già avuto modo di evidenziare che Brno sancisce un lieto ritorno per il Motomondiale e allora parlando della griglia di partenza MotoGp, mentre aspettiamo le qualifiche per il GP Repubblica Ceca 2025, vogliamo mettere in copertina due piloti che furono protagonisti dell’ultimo precedente in terra ceca.

Era il 2020, nella stagione stravolta dalla pandemia si corse a Brno in agosto ma era appena il terzo Gran Premio: la pole position era andata al francese Johann Zarco mentre alla domenica si scatenò Brad Binder, autore del giro più veloce della gara e soprattutto vincitore – mentre ricordiamo che ai tempi non c’erano ancora le sprint al sabato.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Marquez in pole position, Bagnaia 2°! GP Italia 2025 Mugello (oggi 21 giugno)

Dal momento che entrambi i piloti sono ancora attivi nella classe regina e quindi li troveremo anche stavolta sulla griglia di partenza MotoGp, ci sembra doveroso spendere qualche parola proprio sul pilota francese della Honda e sul suo collega sudafricano della Ktm.

La pole position era andata a Johann Zarco, un acuto piuttosto raro se si pensa che il francese gareggia in MotoGp dal 2017 e per sole otto volte è riuscito a partire davanti a tutti. Quella di Brno fu l’unica pole position del 2020 e la prima dalla Francia 2018, quando Johann Zarco era scattato davanti a tutti nella sua gara di casa.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: JOHANN ZARCO E BRAD BINDER IN COPERTINA

D’altronde dobbiamo aggiungere che adesso il digiuno dura da circa tre anni per Johann Zarco sulla griglia di partenza MotoGp, dal momento che l’ultima pole position del centauro transalpino risale al Gran Premio di Gran Bretagna 2022, era stata la seconda di quella stagione dopo il Portogallo, ma in seguito non ne sono arrivate altre. Alla domenica invece il mattatore divenne Brad Binder, che si prese l’enorme gioia di vincere la terza gara della propria carriera in MotoGp, dove era arrivato dalla Moto2 proprio nel 2020.

Un acuto anche quello decisamente raro, se si pensa che successivamente Brad Binder avrebbe vinto solamente un’altra gara, in Austria nel 2021, mentre l’ultimo podio in questo momento è ancora quello nella gara inaugurale del 2024, quindi ormai circa un anno e mezzo fa con il secondo posto in Qatar. Inoltre, in vista delle qualifiche, possiamo aggiungere che Brad Binder non ha ancora mai ottenuto alcuna pole position in carriera sulla griglia di partenza MotoGp: Brno lo ispira, ma sarebbe un’impresa davvero clamorosa…