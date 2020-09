Griglia di partenza Motogp/ Gp San Marino 2020: lotta per la pole position a Misano

Oggi pomeriggio conosceremo la griglia di partenza della Motogp per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2020 di Misano: chi dunque strapperà la prima casella e la pole position per il primo gp suo suolo nazionale di questa intensa stagione 2020 del Motomondiale? Certo alla vigilia delle qualifiche ufficiali del sabato è ben difficile rispondere a tale domanda, considerato che già in questo avvio di stagione, la lotta per la pole position ha visto un gran numero di nomi differenti e che pure il tracciato di Misano non è certo dei più semplici tra quelli iscritti al campionato del mondo. Nelle curve del tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli infatti potrebbe succedere di tutto già nelle prove ufficiali di questo pomeriggio: pure a poche ore dal semaforo verde possiamo fare alcune riflessioni a proposito della griglia di partenza della Motogp per il Gp di San Marino. Per le sue caratteristiche intrinseche il tracciato di Misano sorride alla Yamaha, che pure qui ha trovato la pole position solo un anno fa con Maverick Vinales: è dunque un’ottima occasione per la casa del Diapason per rifarsi dopo il dominio rosso occorso in Austria. Pure tra i piloti in sella alla M1 sarà ben difficile immaginare chi troverà la pole position.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: LA STAGIONE 2020

Questo anche perchè, come dicevamo prima, in questa prima parte della stagione la prima casella della griglia di partenza della Motogp ha visto una pluralità di nomi differenti. Messo fuori dai giochi il campionissimo Marc Marquez, che si è infortunato al primo gp (e che l’anno scorso aveva dominato il campionato, in gara come in qualifica) nessuno è riuscito a imporsi in maniera netta anche nella caccia alla pole position. Anzi, tabella alla mano vediamo che è stato solo nei primi due appuntamenti spagnoli che la pole position ha visto l’unico nome di Fabio Quartararo: lasciata la Spagna però il francese si è un po’ perso (pure durante la gara di domenica), lasciando ad altri la gloria della prima casella della griglia di partenza della Motogp. Da qui ricordiamo allora la pole position del connazionale Zarco nel terzo Gp della stagione post lockdown, a Brno, in Repubblica Ceca, come pure il successo di Maverick Vinales, nel primo dei due appuntamenti austriaci (dove però sono state le Ducati a dominare in pista, di domenica). L’ultimo riferimento è sempre a Spielberg, quando due settimane fa è andato in scena il Gp di Stiria 2020: qui la pole position andò a un eccezionale Pol Espargaro in sella alla KTM. Una prestazione che fece subito scalpore e che fissò i netti miglioramenti della casa austriaca in questa ultima parte del campionato (quella domenica vinse sempre su KTM Oliveira). Che magari, anche oggi riuscirà a entrare in lizza per la pole position. La sensazione che è a dispetto di preferenze e record, la battaglia per la prima casella della griglia di partenza della Motogp per il Gp di San Marino, oggi a Misano sarà apertissima. Staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA