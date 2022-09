GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Così andò un anno fa a Misano, GP San Marino 2022

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire come si comporrà oggi la griglia di partenza MotoGp a Misano Adriatico, possiamo naturalmente ricordare che cosa era successo l’anno scorso in occasione del Gran Premio di San Marino del Motomondiale, con speciale riferimento al sabato della MotoGp – ricordando che a dire il vero a Misano ci fu pure una gara bis con il nome di GP Emilia Romagna. Le qualifiche del Gran Premio sammarinese avevano esaltato la Ducati grazie alla pole position di Francesco Bagnaia con il tempo di 1’31”065 in sella alla sua moto di Borgo Panigale, davanti alla seconda Ducati ufficiale di Jack Miller, con la Yamaha di Fabio Quartararo in terza posizione per completare la prima fila sulla griglia di partenza MotoGp, poi Jorge Martin e Johann Zarco portarono a quattro le Ducati nelle prime cinque posizioni.

Alla domenica in gara avremmo poi avuto anche la vittoria della Ducati padrona di casa a Misano, perché il trionfatore del Gran Premio fu proprio Pecco, che così sfruttò al meglio la sua pole position sulla griglia di partenza MotoGp, davanti a Fabio Quartararo e ad un ottimo Enea Bastianini sul terzo gradino del podio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LOTTA PER LA POLE POSITION

Oggi è sabato, a Misano Adriatico quindi sarà il giorno della griglia di partenza MotoGp, naturalmente nel pomeriggio i risultati delle qualifiche che ci attendono al Gran Premio di San Marino 2022 ci diranno chi partirà davanti a tutti, avendo ottenuto la pole position sul circuito intitolato a Marco Simoncelli nel cuore della sua Romagna, dove la passione per il motociclismo raggiunge picchi di passione incredibili. Poi tutto si deciderà domani nel quattordicesimo atto della stagione del Motomondiale, ma già la battaglia per la pole position e le prime posizioni sulla griglia di partenza MotoGp si annuncia vibrante, anche se partire davanti a tutti non è poi così importante…

Essere il più avanti possibile sulla griglia di partenza MotoGp naturalmente non guasta mai, fosse anche solo per evitare di complicarsi la vita con difficili rimonte alla domenica; fare la pole position però non è così determinante per l’esito finale della gara. Solamente sei volte su 18 GP nella scorsa stagione chi fece la pole position tagliò il traguardo in prima posizione sotto alla bandiera a scacchi, trend confermato e anzi addirittura leggermente accentuato in MotoGp anche nelle prime tredici uscite della nuova stagione, con tre soli successi per chi era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp – una volta Aleix Espargaro e due Francesco Bagnaia.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Presentando la situazione in attesa di conoscere la griglia di partenza MotoGp, facciamo un riassunto della stagione fin qui, con riferimento in particolare al sabato. A Losail Jorge Martin era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza grazie alla prima pole position stagionale ma poi vinse Enea Bastianini, mentre due settimane più tardi a Mandalika la pole position era andata a Fabio Quartararo ma in gara trionfò Miguel Oliveira. La prima doppietta pole position-vittoria è stata tuttavia di Aleix Espargaro con l’Aprilia, binomio perfetto a Termas de Rio Hondo coronando alla domenica il primato sulla griglia di partenza Motogp. Una settimana più tardi ad Austin ci furono la seconda pole position stagionale per Jorge Martin al sabato e la seconda vittoria di Enea Bastianini alla domenica. A Portimao una festa francese, con Johann Zarco in pole position prima del successo di Quartararo; a Jerez ecco finalmente la rinascita di Francesco Bagnaia, perché Pecco al sabato ha ottenuto la pole position (prima del 2022 per il re delle pole 2021) e domenica ha vinto.

In Francia arrivò invece la terza vittoria per Bastianini senza essere mai partito dalla pole position, che era stata di Bagnaia, poi purtroppo caduto in gara. Al Mugello ecco il riscatto di Pecco in gara dopo l’acuto di Fabio Di Giannantonio che si era preso la pole position, la settimana seguente a Barcellona ecco una seconda pole position per Espargaro e l’Aprilia, ma anche il secondo successo alla domenica per Quartararo e la sua Yamaha. Al Sachsenring un’altra pole position vanificata da Bagnaia con una caduta in gara, vinta nuovamente da Quartararo, però poi caduto ad Assen, dove Bagnaia ha infilato la sua seconda doppietta pole position-vittoria del 2022. Infine dopo la pausa estiva si è ripartiti da Silverstone, dove la pole position era andata a Zarco per la seconda volta in stagione, ma la vittoria fu di Bagnaia e la Ducati ha ripetuto la doppietta pole-vittoria con piloti diversi anche a Zeltweg, con Enea Bastianini mattatore al sabato per la prima volta e Bagnaia ancora in trionfo alla domenica.











