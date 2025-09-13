Griglia di partenza MotoGp, GP San Marino 2025 Misano Adriatico: attesa per scoprire chi sarà in pole position in Romagna (oggi sabato 13 settembre)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, MARCO BEZZECCHI IN POLE POSITION

Marco Bezzecchi è in pole position e partirà davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp per entrambe le gare del GP San Marino 2025 sul circuito di Misano Adriatico. Grande gioia per il pilota dell’Aprilia, che ha firmato il miglior tempo in 1’30”134 davanti ad Alex Marquez e Fabio Quartararo, per una prima filano tre nazionalità e tre Case differenti, premessa per un Gran Premio magari combattuto, anche perché Marc Marquez nelle qualifiche di stamattina è stato “solo” quarto.

Sulla seconda fila della griglia di partenza MotoGp troveremo anche altri due italiani, cioè Franco Morbidelli quinto e Luca Marini sesto, poi abbiamo anche Fabio Di Giannantonio settimo mentre scatterà dall’ottava casella Francesco Bagnaia. Un poker di italiani consecutivi, cinque nei primi otto: speriamo allora che l’aria di casa faccia bene ai nostri piloti anche quando in palio ci saranno i punti… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PER LA POLE POSITION AL GP SAN MARINO 2025 MISANO

Eccoci a un nuovo appuntamento con la griglia di partenza MotoGp, ci sentiamo particolarmente coinvolti perché oggi, sabato 13 settembre 2025, ci sarà in palio la pole position per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, forse qualcuno ci metterà meno tempo a completare un giro veloce sul circuito di Misano Adriatico di quanto ne serva per leggera la complessa denominazione completa della seconda gara stagionale in Italia della MotoGp.

Al di là delle battute, dobbiamo evidenziare che il circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli è abbastanza breve ed era bastato 1’30”304 l’anno scorso a Francesco Bagnaia per stabilire il miglior tempo del Q2 e conquistare in questo modo la pole position, che vogliamo considerare di buon auspicio per Pecco in un momento molto difficile della sua carriera.

In effetti, anche parlando della griglia di partenza MotoGp, dobbiamo evidenziare che nel 2025 Bagnaia ha conquistato una sola pole position, quella di metà luglio a Brno nel rinato GP Repubblica Ceca, davvero poco per il pilota piemontese, che di solito ha buon feeling con le qualifiche, vantando 25 pole position in MotoGp e 32 complessive in carriera nel Motomondiale.

Anche in questa voce il confronto interno con l’ingombrante compagno di squadra nel team ufficiale Ducati è davvero negativo per Francesco Bagnaia, dal momento che in questo 2025 invece Marc Marquez è scattato per ben otto volte davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp, sebbene negli ultimi sei Gran Premi ci sia riuscito “solamente” due volte.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, UN DISCRETO EQUILIBRIO NELLE QUALIFICHE

In effetti, possiamo notare che sono cinque i piloti ad avere conquistato almeno una pole position quest’anno sulla griglia di partenza MotoGp, ma il fatto interessante è che ben tre di loro si sono aggiunti a questo elenco negli ultimi quattro Gran Premi. Fino al Sachsenring, infatti, le qualifiche della MotoGp erano state un duopolio nel 2025: undici sessioni di prove ufficiali, sette pole position per l’immancabile Marc Marquez e le altre quattro tutte per Fabio Quartararo, con il francese sempre straordinario almeno sul giro secco, dove i difetti della Yamaha si fanno sentire di meno.

Negli ultimi quattro Gran Premi invece abbiamo avuto altrettanti piloti differenti in pole position e ben tre di loro sono nomi nuovi nella stagione: infatti Marc Marquez ha firmato la sua ottava partenza al palo in Ungheria, Quartararo non ci è più riuscito, ma si sono aggiunti Bagnaia come detto a Brno, l’altro italiano Marco Bezzecchi a metà agosto in Austria e infine settimana scorsa Alex Marquez in Catalogna, in quello che sarebbe stato il weekend perfetto per il fratello d’arte se non ci fosse stata la caduta nella Sprint. Almeno le qualifiche confermeranno l’incertezza per la griglia di partenza MotoGp?