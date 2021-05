Griglia di partenza MotoGp/ Gp Spagna 2021 Jerez: lotta per la pole position

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza MotoGp, perché ci attendono le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2021 sul circuito di Jerez de la Frontera, un grande classico per il Motomondiale che l’anno scorso aveva segnato (a luglio) l’inizio della stagione dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia di Coronavirus, mentre quest’anno è tornato nella sua più classica collocazione a inizio maggio. Il ricordo di quanto era successo nella scorsa estate è naturalmente indimenticabile per Fabio Quartararo, che a Jerez de la Frontera si era preso la pole position sia del canonico GP Spagna sia quella del GP Andalusia della settimana successiva, prima delle tante doppiette di gare sulla stessa pista che il 2020 ci aveva proposto (e che nel 2021 abbiamo riviso a Losail). Inoltre, la pole position sulla griglia di partenza MotoGp era stata la base per il trionfo alla domenica, perché Quartararo a Jerez aveva vinto entrambe le gare, lasciando la Spagna con 50 punti dopo le prime due uscite stagionali. Insomma, doppia pole position al sabato e doppia vittoria alla domenica: inutile dilungarci troppo su chi dovrebbe essere il nome più atteso per la griglia di partenza MotoGp anche stavolta a Jerez de la Frontera…

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Presentando lo stato dell’arte in attesa di conoscere la griglia di partenza MotoGp, rievocati i precedenti a senso unico di Jerez 2020 si può anche cercare già di dire qualcosa sui dati emersi dalle qualifiche nei primi tre Gran Premi dell’anno, due volte a Losail tra fine marzo e inizio aprile ed infine due settimane fa a Portimao. Pista storicamente Ducati quella in Qatar e tale è stata anche quest’anno, almeno al sabato, perché nel primo appuntamento (quello che ufficialmente era Gran Premio del Qatar) la pole position è andata a Francesco Bagnaia, da quest’anno pilota del team ufficiale Ducati, mentre la settimana successiva il Gran Premio di Doha ha esaltato il team satellite Ducati Pramac, capace di regalarsi un sabato di Pasqua da sogno grazie alla pole position di Jorge Martin davanti al compagno di squadra Johann Zarco. Dobbiamo tuttavia ricordare anche i risultati della domenica, che hanno visto invece una doppia vittoria della Yamaha, la prima volta con Maverick Vinales e la seconda con Fabio Quartararo, che poi a Portimao si è regalato la doppietta pole position-vittoria. Insomma, il francese della Yamaha deve essere considerato l’uomo copertina in tutti i sensi, anche se Bagnaia senza la penalizzazione avrebbe potuto scrivere una storia ben diversa a Portimao e magari adesso staremmo parlando di Pecco come il punto di riferimento con due pole position nelle prime tre gare…

