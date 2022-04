GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Un anno fa Quartararo in pole a Jerez, GP Spagna 2022

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire come si comporrà oggi la griglia di partenza MotoGp a Jerez de la Frontera, possiamo naturalmente ricordare che cosa era successo l’anno scorso in occasione del Gran Premio di Spagna del Motomondiale, con speciale riferimento al sabato. Le qualifiche avevano esaltato la Yamaha, grazie alla pole position di Fabio Quartararo con il tempo di 1’36”755 ma anche al secondo posto di Franco Morbidelli, che aveva dovuto superare il Q1 ma poi si prese la seconda casella sulla griglia di partenza MotoGp, superando anche i due piloti ufficiali Ducati.

Griglia di partenza MotoGp/ Gp Portogallo: Pole position Zarco, Marquez "cancellato"

Jack Miller aveva infatti completato la prima fila con il terzo posto, mentre Francesco Bagnaia aveva aperto la seconda piazzandosi al quarto posto delle qualifiche, davanti alla Honda di Takaaki Nakagami e alla Ducati privata di Johann Zarco. In gara tuttavia ci sarebbe stato poi il crollo di Quartararo al tredicesimo posto, con doppietta Ducati grazie al successo di Miller davanti a Bagnaia e il terzo posto di Morbidelli per salvare l’onore Yamaha e portare due piloti italiani sul podio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Griglia di partenza MotoGp/ Martin in pole position ad Austin, Gp Americhe 2022

MOLTE INCOGNITE!

Tra poche ore si comporrà la griglia di partenza MotoGp, che naturalmente scaturirà dalle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2022 sul circuito di Jerez de la Frontera, che sta ospitando il sesto atto della stagione del Motomondiale che ormai entrato decisamente nel vivo. Il weekend sarà come sempre molto interessante sul circuito intitolato alla memoria di Angel Nieto, che è un appuntamento fra i più classici della stagione, dal momento che si disputa fin dal 1987 per il Motomondiale.

Le incognite sono molte, anche perché la stagione finora ha fornito indicazioni contraddittorie nelle due gare in Asia e poi in Argentina e in Texas, prima della vittoria del campione del Mondo in carica Fabio Quartararo a Portimao. Essere il più avanti possibile sulla griglia di partenza MotoGp non guasta mai; in generale, tuttavia, dobbiamo dire che in MotoGp non sembra essere così importante fare la pole position: solamente sei volte su 18 GP nella scorsa stagione chi fece la pole position tagliò il traguardo in prima posizione sotto alla bandiera a scacchi, trend confermato – e anzi accentuato – anche nelle prime cinque uscite della nuova stagione, con un solo vincitore che era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Tre anni fa a Termas de Rio Hondo... (Gp Argentina 2022)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Presentando la situazione in attesa di conoscere la griglia di partenza MotoGp, possiamo ricordare che ad inizio marzo a Losail Jorge Martin è partito davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp ma infine ha vinto Enea Bastianini, mentre due settimane più tardi a Mandalika la pole position era andata a Fabio Quartararo ma in gara ha vinto Miguel Oliveira. Di certo, Martin e Quartararo sono due fra i piloti più forti sul giro secco. La pole position in Qatar è arrivata dopo le quattro che il pilota spagnolo della Ducati Pramac aveva saputo conquistare nel 2021, cioè quella nel secondo GP a Losail (l’anno scorso si disputò pure un GP Doha in Qatar), entrambe quelle del doppio appuntamento in Austria e infine la pole position anche dell’ultima gara a Valencia.

Fabio Quartararo infilò nella griglia di partenza Motogp cinque pole position consecutive dalla terza alla settima gara della stagione, poi però si era bloccato ed è tornato solamente in Indonesia ad essere il più veloce di tutti al sabato. Curioso comunque pensare che il primo a fare doppietta pole position-vittoria sia stato invece Aleix Espargaro con l’Aprilia, certamente non il binomio più atteso, ma semplicemente perfetto nonostante tutte le difficoltà del pazzo weekend a Termas de Rio Hondo. Una settimana più tardi ad Austin, ci furono la seconda pole position stagionale per Jorge Martin al sabato e la seconda vittoria di Enea Bastianini alla domenica, un ”tandem” molto gradito al romagnolo del Team Gresini. Infine a Portimao festa francese, ma con Johann Zarco per la prima volta in pole position nel 2022 prima del successo di Quartararo. Adesso speriamo in segnali di ripresa da parte di Francesco Bagnaia, fino a questo momento francamente deludente, pensando che Pecco fu il re delle pole position nel 2021: che cosa dirà il cronometro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA