Griglia di partenza Motogp/ Gp Teruel 2020: la lotta alla pole position

Solo tra poche ore si comporrà la griglia di partenza della Motogp in vista del Gran premio di Teruel 2020, previsto in questo fine settimana bollente sul noto tracciato di Aragon, undicesimo appuntamento del campionato del mondo 2020. Siamo dunque impazienti di conoscere il nome di colui che sulle ben note curve del tracciato della Catalogna, otterrà la pole position e chi invece riuscirà comunque, durante le qualifiche ufficiali, a strappare un crono valido per la prima fila. Certo alla vigilia della sessione di prove fare pronostico sulla griglia di partenza della Motogp è quasi impossibile, tenuto poi conto della grande varietà di nomi che stanno dominando finora queste battute del motomondiale (tristemente ancor privo del campionissimo Marc Marquez): ma certo qualche riflessione possiamo farla. Dopo tutto non scordiamo che siamo oggi ospiti del tracciato di Aragon, dove proprio la Motogp ha girato solo la settimana scorsa: i team come i vari piloti hanno dunque dati aggiornati e recenti su cui basarsi per costruire il giro perfetto e non è difficile immaginare che, se le condizioni meteo saranno favorevoli, pure si potrà oggi rompere qualche record.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Come dicevamo prima, fissare dei favoriti per la pole position come la prima fila della griglia di partenza della Motogp per il Gp di Teruel, di questo fine settimana è lavoro quasi impossibile: nella Motogp priva di un campionissimo come Marc Marquez (cui andava il pronostico obbligatoriamente nella passata stagione) stiamo osservando una grande varietà di nomi differenti, che già si sono messi in luce nella ricerca del giro più veloce. Pure a poche ore dal via delle qualifiche, ci pare interessante andare un poco a ritroso con la memoria: ci pare importante infatti ricordare che nelle prime prove della stagione 2020 della Motogp, fu Fabio Quartarao il primo a mettersi in mostra, ottenendo le pole position nella doppia prova di Jerez: il francese poi è scomparso dai radar in questo senso, ma si è per rifatto negli ultimi appuntamento, con le pole position rimediate in Francia e Le Mans e proprio qui a Aragon, nella prova di settimana scorsa. Nel mezzo però altri hanno caratterizzato la prima casella della griglia di partenza della Motogp e anche per questo Quartararo non può essere oggi il favorito unico nella lotta alla pole position. Ricordiamo infatti bene l’ottima pole ottenuta da Zarco a Brno, come pure le prestazioni eccezionali di Vinales in Austria e nel Gp di San Marino, dove fu il più veloce: nella prova di Stiria la pole invece fu affare di un clamoroso Pol Espargaro, che allora sorprese davvero tutti. In catalogna invece i riflettori, nella giornata del sabato furono tutti per Franco Morbidelli, che con la Yamaha riuscì a strappare il crono migliore nelle qualifiche ufficiali. E chissà invece chi oggi riuscirà a trovare la pole position e pure la prima fila della griglia di partenza della Motogp per il Gp di Teruel 2020: solo la pista ce lo dirà!



