Andiamo a vedere la griglia di partenza dopo le qualifiche del Gp di Thailandia da Buriram, il primo appuntamento con il mondiale di MotoGp 2025. Partiamo dalla pole position che è stata segnata da Marc Marquez. Il numero 93 di Ducati ufficiale ha fermato il cronometro all’128.782, +146 millesimi rispetto al fratello Alex Marquez, su Ducati Gresini. Terza posizione per il vicecampione del mondo. Pecco Bagnaia, a 173 millesimi di distanza dal compagno di scuderia.

Griglia di partenza MotoGp/ Pecco Bagnaia in pole position, Martin 4°! (GP Barcellona 2024, oggi 16 novembre)

La griglia di partenza dalla Thailandia prosegue con Miller, quarto a 308 millesimi, quindi Ogura quinto a +352, poi sesto Morbidelli del Team VR46, che ha chiuso a +389 da Marc Marquez, ma che partirà nono per una penalità. Settimo Pedro Acosta, quindi in ottava posizione Fernandez, poi, a completare la top ten, Bezzecchi e Quartararo. Da segnalare che in Q1 sono stati eliminati Di Giannantonio, Binder e Aldeguer. Appuntamento a fra meno di un’ora quando il mondiale di MotoGp 2025 prenderà ufficialmente il via con la Sprint Race, la gara veloce, dalla Thailandia: riuscirà Pecco Bagnaia a vincere dopo i problemi del 2024? (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ GP Malesia 2024 Sepang: Bagnaia in pole, Martin secondo (oggi 2 novembre)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GP THAILANDIA 2025 BURIRAM: CHI IN POLE POSITION? (OGGI 1° MARZO)

Non è cambiato il regolamento, per la griglia di partenza MotoGp allora la prima considerazione è che i migliori dieci delle pre-qualifiche di ieri a Buriram sono certi del posto nel Q2 per il GP Thailandia 2025. Insomma, come siamo ormai abituati ci saranno dieci piloti che potranno concentrarsi sull’assalto alla pole position, mentre tutti gli altri dovranno prima passare dal Q2, con il rischio di partire dalla quinta fila in giù, che pesa molto in particolare su Francesco Bagnaia, il grande escluso dalla top 10 della sessione del venerdì pomeriggio thailandese.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Thailandia 2024, Buriram: Bagnaia in pole position, 3° Martin

Ecco allora che il due volte campione del Mondo deve evitare guai, chiudendo fra i primi due nel Q1 per poi puntare in alto sulla griglia di partenza MotoGp. Di certo non hanno di questi problemi i fratelli Marquez, che già avevano impressionato in coppia nei recenti test e ieri si sono confermati, con Alex davanti a Marc, piccola sorpresa nelle gerarchie familiari. Ricordiamo Pedro Acosta terzo davanti a Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, i nostri migliori centauri del venerdì al quarto e quinto posto, al momento gli unici dei nostri certi di fare parte del Q2.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CHI VEDREMO NEL Q2?

Altre annotazioni sparse per la griglia di partenza MotoGp: abbiamo ben due Honda nella top 10 con Joan Mir e Johann Zarco, si fa vedere pure la Yamaha naturalmente grazie a Fabio Quartararo, infine in evidenza anche Raul Fernandez e Ai Ogura, con il team satellite della Aprilia quindi in grande spolvero e ben tre piloti di Noale in top 10 nonostante l’assenza di Jorge Martin. Molto positivo l’esordio del pilota giapponese che nella scorsa stagione ha vinto il Mondiale della Moto2, quindi la rinascita del Sol Levante potrebbe coinvolgere anche un pilota, oltre alle Case.

Fra i test e la giornata di ieri si è messo quindi in particolare evidenza, in proiezione griglia di partenza Motogp, Alex Marquez. Evitando paragoni familiari che evidentemente sarebbero spietati, per il fratello di Marc il 2024 è stato comunque l’anno migliore in MotoGp e questo 2025 sembra promettere ancora meglio. La vittoria gli manca ancora nella classe regina, c’è invece una pole position in Argentina nel 2023, comunque l’unica in cinque stagioni, chissà se fin da oggi Alex Marquez saprà migliorare i propri numeri, cominciando dalla griglia di partenza MotoGp…