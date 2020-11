Griglia di partenza Motogp/ Gp Valencia 2020: la lotta per la pole position

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CHI FARA’ LA POLE POSITION?

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di Valencia 2020, che sarà il 14^ e penultimo appuntamento del mondiale 2020: siamo dunque più che mai impazienti di dare il via alle prove ufficiali che pure consegneranno al migliore la tanto ambita pole position. La battaglia nelle qualifiche ufficiali per il miglior piazzamento sarà furente: con la prova spagnola si gioca il primo match poi per il titolo iridato, con Joan Mir a un passo dal sogno di laurearsi campione. Lo spagnolo dunque farà di tutto per mettersi in luce e guadagnare la posizione più favorevole nella griglia di partenza della Motogp per il Gp di Valencia 2020. Ovviamente però dovrà affrontare una concorrenza veramente imponente: in stagione vari personaggi si sono imposti come autori di pole position e nella battaglia al giro più veloce in tanti potranno dire la propria. Senza scordare che con il Gp di Valencia si fa ritorno sulle medesime curve affrontate solo sette giorni per la gara d’Europa: tutte le scuderie hanno dunque collezionato già parecchi dati utili, e i piloti stanno facilitati oggi a segnare i crono più veloce.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Impazienti di conoscere quale sarà la griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di Valencia 2020 e chi oggi strapperà la pole position, pure ci pare utile andare ad esaminare i numeri fissati finora, alla vigilia della penultima tappa del mondiale. Certo va subito detto che mancando un vero campione come è Marc Marquez, anche la battaglia per la pole (come in classifica) ha visto finora un gran varietà di nomi. Come allora scordare la doppia pole ottenuta da Quartararo nelle prime due prove spagnole del mondiale post-lockdown a cui ha fatto seguito la prima casella trovata dal connazionale Zarco a Brno. In Austria ecco che ancora sono arrivati nomi nuovi nella griglia di partenza della Motogp, con Vinales e Pol Espargaro davanti: a Misano proprio Vinales ha poi fatto doppietta di prime caselle nello schieramento iniziale. Lasciata l’Italia, ecco che è tornato a splendere El Diablo: Quartararo ha fatto sua la prima posizione nella griglia di partenza della Motogp in Francia e poi ancora ad Aragon, ma nel doppio gp spagnolo, la seconda pole è andata a Nagakami. Arriviamo allora poi al circuito valenciano e al Gp d’Europa di settimana scorsa, dove autore della pole position è stato ancora Pol Espargaro. Alla vigilia di questo appuntamento siamo allora impazienti di scoprire se lo spagnolo della KTM sarà ancora il più veloce o se altri partiranno dalla prima fila. Solo la pista ce lo dirà.



