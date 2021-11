Griglia di partenza MotoGp/ Gp Valencia 2021: a chi l’ultima pole position?

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: LA POLE POSITION DI VALENCIA

Tra poche ore si comporrà la griglia di partenza MotoGp, perché ci attendono le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021 sul circuito Ricardo Tormo naturalmente di Valencia, che ospita l’ultimo atto di un Motomondiale nel quale in realtà tutto è già deciso. C’è comunque grande voglia di tornare a darsi battaglia su un circuito dove la lotta per la pole position potrebbe essere ancora più importante che altrove, perché essere il più avanti possibile sulla griglia di partenza MotoGp si annuncia fondamentale su una pista dove sorpassare è difficile, anche se in realtà in stagione solo sei volte l’autore della pole position ha poi vinto anche il Gran Premio – due volte Fabio Quartararo a Portimao 1 (Portogallo) e al Mugello, Jorge Martin nel primo dei due Gran Premi al Red Bull Ring ed infine la tripletta di Francesco Bagnaia ad Aragon, Misano e Portimao 2 (Algarve).

Lo spettacolo sarà assicurato, in primo piano potrebbero esserci ancora Pecco Bagnaia ma soprattutto Fabio Quartararo, che è il nuovo campione del Mondo della MotoGp e ha l’ultima occasione per agganciare proprio Bagnaia per il numero delle partenze davanti a tutti sulla griglia di partenza. Per il francese ci furono cinque pole position nelle prime sette gare, una striscia cominciata a Portimao a metà aprile e proseguita fino a Barcellona, passando per Jerez de la Frontera, Le Mans e il Mugello. Quartararo d’altronde è una certezza sul giro secco, anche se a volere essere pignoli non parte in pole position proprio dal Montmelò, ma il primato nella classifica iridata ci dice che Quartararo soprattutto è il più forte alla domenica. La Ducati si candida naturalmente ad essere nuovamente protagonista sulla griglia di partenza MotoGp, dato che Borgo Panigale ha già conquistato dieci pole position.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI RECENTI

Presentando la situazione in attesa di conoscere la griglia di partenza MotoGp, si può anche cercare già di dire qualcosa sui dati emersi nell’anno che andrà a terminare proprio a Valencia, ricordando dunque un andamento decisamente anomalo. La prima parte del Mondiale fu dominata anche al sabato da Quartararo, che però non va in pole position ormai dall’inizio di giugno. Le altre pole erano finite a Francesco Bagnaia e Jorge Martin nel doppio appuntamento in Qatar, poi una a Maverick Vinales prima della pausa estiva ad Assen, di nuovo a Jorge Martin che fece doppietta in Austria e una alla Honda di Pol Espargaro a Silverstone.

Da settembre però l’unico autore di pole position è Pecco Bagnaia, che è partito davanti a tutti ad Aragon, a Misano 1 (San Marino), ad Austin, di nuovo a Misano in occasione del Gp Emilia Romagna ed infine settimana scorsa a Portimao 2, cinque pole position consecutive che hanno pareggiato la striscia primaverile di Quartararo ma portando il pilota italiano davanti a tutti grazie all’aggiunta della pole di inizio stagione in Qatar. Numeri a dir poco bizzarri, ma che lasciano aperto un ultimo duello: Pecco Bagnaia sarà il re del sabato oppure Quartararo riuscirà a pareggiare tornando in pole position per la prima volta da giugno? La curiosità è grande, parola al cronometro!



