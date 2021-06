Griglia di partenza MotoGp/ La lotta per la pole position (Gp Germania 2021)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CHI IN POLE POSITION AL SACHSENRING?

La griglia di partenza MotoGp riguarda, sabato 19 giugno, il Gp Germania 2021: appuntamento sulla mitica pista del Sachsenring per l’ottava prova del Motomondiale, e corsa alla pole position che si rinnova. Per il momento però stiamo assistendo al monologo di Fabio Quartararo: il Diablo, che è anche leader del Mondiale, è infatti riuscito a timbrare la prima posizione sulla griglia di partenza negli ultimi cinque Gran Premi, lasciando le briciole agli avversari che, fondamentalmente, sanno che nella normalità lottano per la seconda posizione o comunque per la prima fila.

Tra questi va certamente annoverato il nostro Francesco Bagnaia, che una pole position l’aveva timbrata in Portogallo: sarebbe stata la seconda stagionale dopo gara-1 in Qatar, ma purtroppo era scattato l’inflessibile regolamento MotoGp che aveva cancellato il giro di Pecco, di fatto inaugurando la straordinaria serie di Quartararo. Si parte allora alle spalle del pilota della Yamaha: sarà grande corsa per comporre la griglia di partenza MotoGp per il Gp Germania 2021, non resta che iniziare a scoprire come andranno le cose sul circuito del Sachsenring.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I FAVORITI

Come abbiamo detto, il grande favorito sulla griglia di partenza MotoGp per il Gp Germania 2021 non può che essere Fabio Quartararo, che quest’anno sta dimostrando di poter essere costante anche in gara e vuole prendersi quel titolo che gli era sfuggito nel 2020, quando era partito alla grande per poi crollare nella seconda parte di stagione. La pole position è un affare che riguarda esclusivamente lui da tempo, e ci sono tutte le possibilità per una replica: sarebbe il sesto sigillo consecutivo, un dominio che non si vedeva da quando Marc Marquez si è infortunato lasciando strada libera alle nuove leve, che adesso si danno battaglia secondo un Mondiale imprevedibile. In qualifica è un’altra storia, basti pensare che Maverick Vinales, l’altro pilota ufficiale della Yamaha, è ancora a secco di pole position; del resto a centrare il primo spot sulla griglia di partenza quest’anno sono stati solamente in tre, a parte Quartararo hanno festeggiato solo il già citato Bagnaia e il sorprendente Jorge Martin, che poi aveva timbrato la terza posizione in gara-2 del Qatar. Vedremo allora come andranno le cose, le qualifiche del Gp Germania 2021 per la MotoGp iniziano tra poco e la battaglia per la pole position sulla griglia di partenza è aperta…

