Grigliata di Pasqua e Pasquetta 2024, quali vini abbinare?/ Dal rosso al bianco, la scelta in base alle carni

Con l’avvicinarsi alla Pasqua e alla Pasquetta 2024 fervono i preparativi per il pranzo della domenica e in particolare la grigliata del lunedì dell’Angelo, una tradizione tipicamente italiana. Il prossimo 1 aprile saranno milioni i nostri connazionali che griglieranno carne in parchi appositi o semplicemente nel giardino/balcone di casa. Gambero Rosso ha voluto pubblicare una mini guida su quali siano i vini migliori da abbinare alla carne alla griglia, a secondo dell’animale che verrà cucinato.

Olio scarso alla mensa della BCE: scoppia la rivolta tra i dipendenti/ "Vogliamo quello extravergine"

Partiamo dall’agnello, piatto tipico in particolare delle regioni del centro sud nonché classica tradizione pasquale. L’agnello, secondo gli esperti di Gambero Rosso, si abbina alla perfezione con il Cabernet, come ad esempio alcuni vini nostrani come il Colli Berici Cabernet Bradisismo di Inama, ma anche l’Auritea di Tenuta Podernovo, il Duemani di Due Mani e il Paleo Rosso de Le Macchiole. Bene anche i Valpolicella, mentre se si arricchisce le costolette di agnello con erbe aromatiche a quel punto vanno bene anche dei vini mediterranei come il Cannonau.

Quale vino bere con la colomba di Pasqua 2024? Dal Moscato al Valpolicella/ Occhio anche a birra e cocktail

GRIGLIATA DI PASQUA E PASQUETTA, QUALI VINI ABBINARE? LE SCELTE PER I BOVINI

Chi invece griglierà carne bovina allora potrebbe puntare su un classico quanto ottimo Chianti della Toscana. Gambero Rosso segnala in particolare tre etichette: Chianti Classico de L’Erta di Radda, Chianti Classico Lamole de I Fabbri e Chianti Classico di Castell’in Villa. Consigliato anche il Romagna Sangiovese, così come un ottimo Montepulciano o un Pinot Nero come ad esempio il Trattmann Riserva di Girlan, o il Tavernetto di Conte Vistarino dall’Oltrepò Pavese.

Infine bene anche l‘Etna Rosso V. Barbagalli di Pietradolce, ovviamente proveniente dalla Sicilia. Per il maiale serve invece un vino che sgrassi in qualche modo il palato. Di conseguenza se griglieremo salsicce, braciole e costine si può puntare su un bel Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Bene anche il Barbera per la sua acidità, e infine occhio anche al Cerasuolo d’Abruzzo.

Prosecco il vino più venduto al supermercato/ Spesi in media 5,4 euro al litro, bene Chianti e Lambrusco

GRIGLIATA DI PASQUA E PASQUETTA, QUALI VINI ABBINARE? I VINI PER LE CARNI BIANCHE

Chiudiamo con i vini per la grigliata di Pasqua e Pasquetta 2024 con carni bianche. Sono molti coloro che uniscono a braciole e costine anche dei petti di pollo, magari per chi non mangia carni rosse, e in quel caso è abbinabile un bel bianco di buona struttura. Tanti i consigli come il Greco di Tufo Oikos Ris. 2021 – Fonzone, ma anche il Soave Cl. Monte Carbonare 2021 – Suavia, o l’A. A. Terlano Pinot Bianco Abtei Muri Ris. 2020 – Cantina Convento Muri-Gries.

Insomma, un’ottima portata di carni unita ad un vino di qualità rappresenta un binomio perfetto da sempre, ancor di più in questo periodo di vacanze pasquali e durante la famosa grigliata di lunedì. Non vi resta che scegliere uno dei vini consigliati o magari fidarvi delle vostre capacità e puntare su una bevanda che più vi aggrada: in ogni caso, buona mangiata e soprattutto tanti auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA