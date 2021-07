Grimes: “100% Tragedy parla della lite con Azealia Banks”/ “Voleva rovinarmi la vita”

La cantante e musicista canadese Grimes ha rivelato che la sua ultima canzone dal titolo “100% Tragedy” parla del litigio che ebbe con la rapper statunitense Azealia Banks, risalente al 2018. Il tutto sarebbe partito quando quest’ultima ha affermato di aver aspettato giorni la Grimes per completare il lavoro su un duetto rimasto in sospeso. La Banks aveva solo due pezzi da finire per chiudere l’album, che ad oggi non è ancora uscito, facendola rimanere con il solo disco di debutto, “Broke with Expensive Taste” (2014), all’attivo.

Claire Elise Boucher (vero nome dell’artista canadese), sulla piattaforma Discord, ha recentemente parlato di 100% Tragedy spiegando che “è incentrata sul dover sconfiggere Azealia Banks quando ha cercato di distruggere la mia vita“. Non si è fatta attendere la risposta della controparte, la quale l’ha accusata di avere un’ossessione psicosessuale per lei, aggiungendo poi in una storia su Instagram in seguito cancellata le seguenti parole: “Penso che sia amarezza, perché non ha le capacità musicali che ho io. Tutto ciò che fa è per presunzione e viene fuori così, mentre tutto ciò che faccio è per naturale swag e genialità. Inizio a notare che tutti gli strani millennial razzisti sotto copertura si nascondono su Discord”.

Le controversie di Azealia Banks

Grimes non è la prima della lunga lista di persone con cui Azealia Banks ha avuto feroci litigi e discussioni nel corso degli anni, soprattutto su Twitter. Tra le svariate celebrità possiamo citare Elon Musk (marito di Grimes), Cardi B, Kim Kardashian, Kanye West, Lorde, Lana Del Rey, Charli XCX, Lady Gaga, Rita Ora, Kendrick Lamar, Pharrell Williams, Rihanna, Sia, Beyoncé, Lily Allen, Eminem, Dave Chappelle, e tanti altri.

Tuttavia, il carattere duro della rapper non si manifesta solo online: nel 2015 si ritrovò addirittura nel bel mezzo di una rissa nel suo quartiere ad Harlem, arrivando a far intervenire le forze dell’ordine per calmarla. A detta degli agenti attaccò un ufficiale della polizia fino a ferirlo. Nel gennaio del 2021 Azealia Banks tornò a far parlare di sé dopo aver pubblicato sul proprio account Instagram un video in cui riesuma la carcassa del suo gatto, morto qualche mese prima, e la cuoce. Il filmato divenne presto virale: lei disse che si trattava di un esperimento a scopi tassidermici.

