Grimes, “cicatrici aliene” sulla schiena della compagna di Elon Musk/ Tatuaggio choc!

Solo qualche giorno fa, ha fatto discutere per scritto, in un post, di essere pronta a ‘morire su Marte‘; oggi Grimes – nome d’arte di Claire Elise Boucher – compagna di Elon Musk e madre dell’ultimo dei suoi figli, fa parlare di se per un altro particolare post pubblicato su Instagram. L’ultima foto postata dalla 33enne ha infatti scatenato non pochi commenti.

In questa foto, Grimes mostra la schiena nuda, riempita da un tatuaggio fatto con una tecnica molto particolare che permette di creare disegni ‘bianchi’ e, dunque, non di colore nero. Una tecnica a quanto pare anche molto dolorosa, come la stessa Grimes ha poi sottolineato nel suo post. “Non è una bella foto perché fanno troppo male e ho bisogno di dormire.” ha infatti annunciato la compagna di Elon Musk.

Grimes mostra il tatuaggio shock: le reazioni del web

Grimes ha definito i particolari segni sulla schiena delle “cicatrici aliene“. Nel post infatti si legge: “Resteranno rosse per alcune settimane, poi diventeranno belle cicatrici aliene”. In effetti, il disegno mostrato è molto particolare e non ha una forma definita. La foto ha collezionato una marea di ‘mi piace’ (oltre 317 mila) ma non sono mancati commenti negativi per la donna. “Sembrano scarabocchi!” ha scritto qualcuno, altri hanno sottolineato l’assenza di bellezza del tatuaggio scelto. Molti altri, invece, si sono complimentati con la compagna di Elon Musk per l’originalità della scelta o, addirittura, per il coraggio avuto nel fare questo tatuaggio.

