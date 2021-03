Grimes, la compagna di Elon Musk “pronta a morire su Marte”/ Foto: “La terra rossa..”

La fidanzata di Elon Musk, Grimes, ha rivelato ai suoi follower su Instagram di essere “pronta a morire su Marte”. La cantante 33enne, il cui vero nome è Claire Elise Boucher, madre del figlio del capo della SpaceX, lo scorso martedì ha pubblicato sui suoi social una foto sotto le gru dello stabilimento di produzione di Starbase in Texas.

Lo scatto è stato allora accompagnato da un’audace affermazione: “Sono pronta a morire con la terra rossa di Marte sotto ai miei piedi.”, il tutto mentre Musk continua con i suoi sforzi per atterrare su Marte. Grimes e il CEO di SpaceX sono una coppia dal 2018 e hanno un figlio. La cantante da sempre supporta e condivide i progetti visionari di Musk. come ha più volte ribadito anche sui social.

Elon Musk, Grimes e il progetto della vita su Marte

Grimes ha d’altronde già ammesso di voler aiutare a portare la vita su Marte. The Sun ha riferito che in una sessione di domande e risposte tenuta il mese scorso, la compagna di Elon Musk ha confessato di essere pronta a trasferirsi sul pianeta Marte dopo aver compiuto 50 anni per aiutare a erigere una colonia umana lì. Proprio martedì scorso, giorno del post di Grimes, la SpaceX ha però subito altre battute d’arresto con il progetto Starship. È infatti accaduto che un prototipo del razzo diretto su Marte ha manifestato problemi tecnici dopo soli pochi minuti dal decollo. Il razzo è così esploso in Texas, dove si trova la base, e Musk ha cercato di sdrammatizzare scrivendo su Twitter “Almeno il cratere si trova nel posto giusto!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ☘︎𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰࿎ (@grimes)





