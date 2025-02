Mentre non è ancora chiaro quanto effettivamente le minacce mosse – ormai in più occasioni – dal recentemente eletto presidente degli USA Donald Trump di conquistare (con le buone o con le cattive) la Groenlandia, il governo semiautonomo dell’immensa isola glaciale sembra essere pronto a correre ai ripari perseguendo quell’eterno – e mai realizzato – sogno della piena indipendenza dalla Danimarca: di fatto – è bene precisarlo – attualmente la Groenlandia elegge un suo personale governo che diete in mano buona parte delle decisioni di politica interna; mentre la Difesa e la politica estera rientrano nell’ambito decisionale della Danimarca dalla quale – definisce l’articolo 21 della Costituzione groenlandese – potrebbe tranquillamente ottenere l’indipendenza a fronte di un referendum.

In questi anni ci sono state diverse occasioni in cui i vari leader politici della Groenlandia hanno provato ad avanzare l’ipotesi di percorrere la strada indipendentista, ma complessivamente si sono sempre rivelati dei flop a causa della posizione della popolazione in maggioranza inuit: la questione più importante – infatti – è che proprio attorno alle enormi sovvenzioni danesi (circa 500 milioni di euro annuali) si regge l’intero sistema di welfare dell’isola ghiacciata; mente l’economia locale è quasi interamente incentrata sulla pesca, seppur sotto i suoi spessi strati di ghiaccio – inaccessibili a causa dello stretto legame degli inuit con la natura – si nasconda circa il 20% delle terre rare mondiali.

Il premier della Groenlandia pronto a proporre il referendum sull’indipendenza: “Forse dopo le elezioni di marzo”

Recentemente – vale la pena ricordarlo, anche se qui trovate il nostro approfondimento – Donald Trump è tornato ad insistere sull’importanza strategica per gli USA della Groenlandia, ipotizzando in un primo momento di poter trovare un accordo economico; mentre dopo la ferma opposizione del governo groenlandese – con il politico Erik Jensen che aveva chiaramente detto che “non siamo in vendita” e più dell’80% della popolazione contraria secondo diversi sondaggi – e anche degli alleati danesi ed europei, il Tycoon aveva ipotizzato di poter arrivare fino all’uso della forza militare per raggiungere il suo obiettivo.

A fronte dell’ennesima minaccia, lo stesso Jensen – interpellato dall’agenzia Reuters che ha avuto di parlare con il suo portavoce ufficiale – è tornato ad insistere sulla strada dell’indipendenza precisando che si tratta di un tassello chiave per garantire alla Groenlandia la possibilità di “partecipare ufficialmente ai negoziati” dato che con la Danimarca di mezzo “le nostre opportunità (..) saranno limitate”: secondo il politico – che detiene la maggioranza assieme a Mute Egede – il referendum potrebbe essere proposto già dopo le elezioni del prossimo 11 marzo, ma è certo che prima di arrivarci sarà altrettanto importante informare la popolazione affinché “non abbia dubbi sulle conseguenze [economiche]” della strada indipendentista.