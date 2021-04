Groppelli critica Lizzo “Esibizionista, obesa”/ Fredella: “Falso! Donna di coraggio”

Il selfie audace e promotore di body positivity della cantante Lizzo scatena a Pomeriggio 5 un botta e risposta acceso tra l’opinionista Patrizia Groppelli e il giornalista Francesco Fredella. Due punti di vista totalmente opposti, a partire da quello della pungente compagna di Alessandro Sallusti secondo cui l’esempio della cantante non è positivo: “Dal mio punto di vista questa cantante che è così famosa dovrebbe istruire invece le persone su come mangiare sano. Mi sembra invece che qui stiamo parlando di una persona non sana, dalla corporatura mi sembra una persona molto obesa.” Anzi la definisce poi “Esibizionista”. Non è affatto d’accordo Fredella che interviene in difesa della cantante e dell’esempio che invece, anche attraverso questi scatti, dà al suo pubblico.

Francesco Fredella difende Lizzo, Groppelli attacca “Mi stai deludendo!”

“Non è un’esibizionista!” sbotta Francesco Fredella in difesa della cantante Lizzo. “È una persona che ha avuto il coraggio di mostrare le sue forme morbide!” specifica. “Ma lei non è morbida, è un perimetro di mezza città di Milano!” attacca ancora la Groppelli. “Ma non sei un medico, come fai a dire che è obesa?!” replica allora il giornalista e conduttore radiofonico. L’opinionista punge direttamente Fredella: “Una volta eri più coerente con te stesso, mi stai deludendo!” Lui, però, sottolinea il suo pensiero: “Io credo che una donna o un uomo che abbia il coraggio di mostrare le proprie rotondità o qualche difetto fisico ma ben venga!” Chiude al veleno al Groppelli: “Questo non è qualche chilo in più, sono 200 chili!”

