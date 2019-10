Groppelli vs De Blanck: “Sei stata con un prete!”/ La contessa “Sei una bacchettona”

Nella seconda parte di Pomeriggio 5, oggi è stato dedicato ampio spazio alle storie di ex preti che hanno deciso di abbandonare le vesti religiose per cambiare vita e sposarsi. Due le vicende al centro della puntata, quella di un ex prete innamoratosi di una donna che poi ha deciso di sposare, e quella di un ex sacerdote che, dopo aver lasciato il suo ministero ha sposato un altro uomo. Patrizia Groppelli, ospite in studio, ha subito commentato l’ingresso della seconda coppia asserendo: “C’è una bella differenza tra il prete vestito di nero nella foto e loro due che sembrano due pop star!”. Rivolgendosi poi alla padrona di casa Barbara d’Urso ha aggiunto: “dovevi vederli in camerino, erano con le canotte da playboy!”. Insomma, a detta dell’opinionista, il caso dell’ex don Michele e del marito Matteo conferma il detto secondo il quale “l’abito fa il monaco”. La Groppelli ha allora proseguito spiegando quanto accaduto nei camerini e replicando alle parole dell’ex don che aveva precedentemente commentato, ironico: “Ci hanno tentati!”. “Io mi sono spaventata quando ho visto voi due con la canotta ed i muscoli di fuori e mi sono chiesta chi è il prete tra i due! Ma poi mi sono complimentata!”, ha puntualizzato.

GROPPELLI VS DE BLANCK: “ZITTA, SEI STATA CON UN PRETE”

Il dibattito in studio ha però preso una piega diversa poiché, se da una parte Patrizia Groppelli non si è detta pienamente felice della loro scelta, soprattutto dopo una clip della loro vita di coppia in cui l’ex prete faceva vedere, a favore di telecamera, le loro mutande rosse in vista del Capodanno, dall’altra a pensarla diversamente è stata Patrizia De Blanck. Quest’ultima, in collegamento con Pomeriggio 5 ha detto la sua in maniera colorita contro la Groppelli. “Ci vuole anche un rispetto per l’abito talare portato negli ultimi 20 anni! Adesso ti presenti in tv come una popstar? Già le chiese sono vuote, se poi guardano te…”, ha commentato la prima. “Ma sono dei preti spiritosi! Ma come sei bacchettona”, l’ha rimproverata la De Blanck. “Lei meglio che stia zitta, sei stata con un prete!”, ha replicato quindi la Groppelli. “Ma allora? Son proprio contenta di averlo fatto!”, ha quindi controbattuto l’ospite in collegamento. E sulle mutande rosse, poco dopo, la De Blanck ha voluto prendere la difesa dei due sposini asserendo: “E’ una provocazione, loro si divertono!”. Infine, poco prima di congedarsi, ha aggiunto: “è molto più onesto questo che di quelli che vivono le doppie e triple vite! Tutto alla luce del sole è molto meglio, bravi”.

