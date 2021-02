Groppelli Vs Elisa De Panicis: “Bulletta di quartiere”/ “Impara a parlare italiano!”

Nuove polemica nel salotto di Pomeriggio 5. Si parla di influencer all’estero a dispetto della pandemia e delle restrizioni e, in collegamento, Elisa De Panicis – tempo fa al centro di dure accuse per una festa organizzata in pieno lockdown – svela di essere a Madrid per lavoro. “Io sono un’imprenditrice digitale, quindi è normale che io mi sposti”, fa sapere l’ex gieffina. Gli ospiti in studio rumoreggiano, una di loro, però, accende la polemica: Patrizia Groppelli. La pungente opinionista prende parola e attacca la De Panicis: “Tu sei una bulletta di periferia, altro che imprenditrice digitale! – sbotta – In Italia c’è una pandemia! Hai chiesto addirittura il reddito di cittadinanza?” Lei però nega: “No, non li ho chiesti anche se molti lo hanno fatto. Se anche lo avessi fatto, li avrei donati in beneficenza al coronavirus!”

Patrizia Groppelli contro Elisa De Panicis: “Non ha ben chiaro cosa sta accadendo con questa pandemia!”

Quest’ultima frase, detta non proprio in modo corretto, viene sottolineata dalla Groppelli: “Devi anche imparare a parlare in italiano! Tu non hai ben chiaro, secondo me, costa sta accadendo con questa pandemia!” Prima di Madrid c’è stato però anche un viaggio alle Antille, che lei giustifica così: “Per quanto riguarda le Antille, sono andata lì per un Magazine, ho ricevuto un invito.” Come la Groppelli, anche Vladimir Luxuria parla di “Scusa per viaggiare”, e le ricorda che “Ci sono persone che hanno avuto delle vittime e vedere certe scene capisci che le fa incavolare?”



