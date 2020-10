Groppelli Vs Francesca Giuliano e Cipriani/ “In tv solo perché curvy! Mostrate altro”

Si parla di bellezza curvy nello studio di Pomeriggio 5 con tante donne a rappresentare la categoria come Francesca Cipriani e Francesca Giuliano. In collegamento c’è però una scatenata Patrizia Groppelli pronta a dire la sua anche a costo di apparire antipatica. “Tutte le bellezze curvy che sono nello studio lo fanno per lavoro di essere curvy. Non siete nate così, vendete il vostro corpo da curvy, altrimenti non vi considera nessuno.” dichiara la Groppelli, lanciando subito la bomba che scalda gli animi in studio. La Cipriani, infatti, sbotta: “Meglio essere curvy che un palo di scopa!” “Palo di scopa non lo so, parla per te perché a me non sembra di esserlo! – replica Patrizia – Però mi sembra assurdo che vi imbellettate così… è difficile vestirvi, perché le curvy hanno difficoltà a vestirsi”.

Patrizia Groppelli scatenata: “Se foste magre non sareste in televisione!”

Parole, quelle di Patrizia Groppelli, che fanno infuriare Francesca Cipriani. La showgirl infatti sbotta: “Lo sai che ci sono ragazze anoressiche che muoiono ogni giorno? Stiamo scherzando? Meglio essere anoressiche e morire anche? Anche le aziende devono completamente cambiare i modelli in Italia.” Il collegamento con Patrizia si interrompe brevemente ma, al suo ritorno, è ancora più carica e pronta a ribadire il suo concetto: “Questo non deve essere un esempio! Queste ragazze, ripeto, sono in televisione perché sono curvy. Se foste tutte magre, secche non saresti qui!” Così conclude con un appello: “Mostrate altro!”



