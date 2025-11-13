Un 37enne si è suicidato nella sua abitazione a Grosseto: questa mattina sarebbe dovuto essere sfrattato per un debito da 750 euro

Dopo il caso simile che si è verificato lo scorso ottobre, si allunga la lista dei suicidi (probabilmente) legati alle ingiunzioni di sfratto con un nuovo caso scoperto questa mattina in quel di Grosseto: a differenza dell’episodio di ottobre – in cui a morire fu il 71enne Letterio Buonomo, lasciando solo una nota con scritto “non ce la faccio più” poco prima dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario – a Grosseto, però, la vittima aveva solamente 37 anni e proprio questa mattina avrebbe dovuto ricevere la visita dell’ufficiale.

Stando alle informazioni che sono state diffuse in queste ore dai quotidiani locali, sembra che il 37enne di Grosseto si sia tolto la vita nella tarda serata di ieri: a trovare il corpo – senza poter ovviamente fare nulla per salvarlo – è stato proprio l’ufficiale giudiziario che questa mattina avrebbe dovuto sfrattare l’uomo; mentre all’arrivo dei paramedici del 118 e degli inquirenti non ci sarebbe stato null’altro da fare se non constatarne il decesso.

Dietro al suicidio a Grosseto l’ingiunzione di sfratto, la madre del 37enne: “Aveva un debito da 750 euro”

A collegare il suicidio di Grosseto allo sfratto ci sarebbe proprio questa singolare concomitanza di eventi, oltre alle parole della madre del 37enne accorsa sulla scena poco dopo il ritrovamento del corpo: secondo la donna – disperata -, infatti, l’uomo aveva un debito da circa 750 euro con il proprietario dell’immobile, per il quale gli era già stata notificata l’ingiunzione che oggi doveva essere eseguita dall’ufficiale del comune di Grosseto.

D’altra parte, il quotidiano MaremmaOggi sembra raccontare anche alcuni elementi che potrebbero – seppur parzialmente – riscrivere la storia: sembrerebbe, infatti, che l’uomo avesse trovato un accordo con il proprietario dell’immobile che gli avrebbe permesso di lasciare la casa senza dover necessariamente pagare il suo debito; tutto a causa di una complessa situazione personale in cui si trovava dopo che la madre – circa un anno fa – si era trasferita altrove, tanto che l’immobile sarebbe stato trovato in uno stato di degrado, completamente ricoperto di spazzatura.