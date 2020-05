Gruppi etnici più a rischio/ Coronavirus, in Gran Bretagna è allarme sociale

Pubblicità

Il Coronavirus colpisce in modo diverso i vari gruppi etnici? Sembrerebbe di sì e in Gran Bretagna questo argomento è al centro di molte discussioni: il tema sta particolarmente a cuore al sindaco di Londra Sadiq Khan, che ha lanciato l’allarme su questa disparità, che non riguarda solo le minoranze nel loro complesso rispetto alla maggioranza anglosassone, ma anche i singoli gruppi etnici, fra i quali vi sono differenze spesso molto significative.

Sono in corso diversi studi con l’obiettivo di capire come orientare le iniziative sociali nella pandemia di Coronavirus. Ad esempio, tra i vari gruppi etnici il più colpito da Coronavirus nel Regno Unito sembrano i neri caraibici, con un tasso di mortalità tre volte superiore a quello dei bianchi britannici. All’estremo opposto i bengalesi, il cui tasso è addirittura inferiore alla media.

Le variabili da considerare sono naturalmente molte: ad esempio, i gruppi etnici di minoranza in genere soino più numerosi nelle grandi città come Londra e Birmingham, nelle quali il rischio di contagio è più alto; tuttavia, è anche vero che sono mediamente più giovani rispetto alla popolazione nel suo complesso, di conseguenza dovrebbero anche essere meno affetti dal Coronavirus.

In un’analisi che tenga conto di tutte queste variabili, ecco che tutti i gruppi etnici risultano essere più colpiti rispetto ai bianchi anglosassoni, compresi i bengalesi che dunque in realtà non sono particolarmente “protetti” dal Covid-19. L’unico gruppo etnico la cui mortalità per Coronavirus è più bassa rispetto ai bianchi britannici è quello che nel Regno Unito è meno straniero di tutti, pur se la rivalità è storicamente fortissima: parliamo infatti degli irlandesi.

Bisogna anche osservare che questo tasso di mortalità è riferito ai deceduti in ospedale: nelle case di riposo tuttavia il 95% degli ospiti sono bianchi, di conseguenza non si potrebbero trarre considerazioni molto significative sulle differenze di mortalità per Coronavirus fra i vari gruppi etnici. Una spiegazione di questa differenza potrebbe invece essere legata al tipo di lavoro svolto: le minoranze spesso fanno lavori più pericolosi e che espongono maggiormente al contagio.

Gli indiani ad esempio compongono il 3% della popolazione in età lavorativa, ma forniscono il 14% dei medici del Regno Unito. A questo poi si aggiungono le preoccupazioni dal punto di vista lavorativo, perché i gruppi etnici di minoranza sono anche quelli che lavorano maggiormente nei settori più a rischio a causa del lockdown per Coronavirus, con tutte le conseguenze socio-economiche che ciò potrebbe causare.



