Innovazione e sicurezza con l'inserimento del sistema ERTMS a bordo di 442 treni del Gruppo FS: investimento da 70 milioni iniziali, ecco cosa cambierà

L’INNOVAZIONE DEL SISTEMA ERTMS INSTALLATO A BORDO DI ALTRI 442 TRENI: BENEFICI, INVESTIMENTI E…

Settantamila milioni di euro: l’investimento avviato dal Gruppo FS, cofinanziato dal programma europeo CEF, per l’installazione del sistema ERTMS. L’operazione riguarda 382 treni Trenitalia – 272 regionali, 74 Intercity ed Eurocity e 36 ad alta velocità – più 60 locomotive merci per la conversione entro il 2033. Quindi non è solo per i passeggeri: anche il cargo si dirige nella stessa direzione. Mercitalia Rail e TX Logistik hanno già ricevuto delle locomotive pronte all’ERTMS, mentre la flotta di Mercitalia Shunting & Terminal sarà gradualmente aggiornata. I benefici sono certi: più capacità, meno errori, servizi più regolari.

Matteo Salvini al Meeting Rimini 2025/ Diretta video incontro: “luoghi da costruire e vie per raggiungerli”

La comunicazione tra i sistemi di bordo e a terra è più continua e la gestione del materiale rotabile è più sicura. Questa è la strada lungo la quale, pian piano, ogni singola porzione della rete ferroviaria italiana parlerà lo stesso linguaggio delle infrastrutture europee. L’Italia si prepara dunque a ricoprire un ruolo da protagonista nello sviluppo di un sistema di trasporti ferroviari interoperabile, innovativo e sostenibile.

Sondaggi politici 2025, il 62% favorevole al Ponte sullo Stretto/ Successo Lega: “ko per la sinistra dei No”

DONNARIMMA (FS): “SICUREZZA E INNOVAZIONE CON QUALITÀ”. COSA CAMBIA CON IL SISTEMA ERTMS

L’ERTMS è più di un semplice aggiornamento tecnico: è un linguaggio comune, una chiave condivisa per permettere ai treni italiani di correre sulle linee ad alta velocità del continente senza barriere. Anche il Gruppo FS ha fatto proprio questo standard europeo, sviluppato come sistema di segnalamento più avanzato al mondo, per la creazione di un’infrastruttura moderna, sicura e veramente integrata. Inoltre, rafforza il collegamento tra i principali centri europei e l’efficienza del servizio ferroviario.

Salvini: "Ponte sullo Stretto come Mose, chi lo critica cambierà idea"/ "Pontida? Lega continuerà a crescere"

Non è solo una questione di introdurre più treni: si tratta di riformare l’intero sistema della nazione. La rete è composta in parallelo alla flotta. Con il contributo dei fondi PNRR è previsto il design dell’ERTMS su 1.400 km di linee. Un passo concreto che dà il via alla digitalizzazione della rete e consente all’Italia di percorrere, entro il 2040, l’intero Core Extended Network. Si tratta ovviamente di una sfida tecnica, culturale e industriale: armonizzare le regole, superare una storica frammentazione e abbracciare una forma più sostenibile e competitiva di mobilità.

Come ha spiegato l’ad del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, con l’installazione del sistema ERTMS si lancia un passaggio cruciale per l’intero servizio ferroviario del Paese, con «sicurezza, innovazione e qualità del servizio migliorate.