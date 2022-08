Gruppo italiano e Little Tony: curiosità e gossip/ Mogli, scioglimento e una grave tragedia

Chi sono i Gruppo italiano?

Questa sera, 1 agosto 2022, Techetechetè ci fa fare un tuffo negli anni ’80, riproponendo sullo schermo i Gruppo italiano. Stiamo parlando del gruppo musicale composto da Patrizia Di Malta, Raffaella Riva, Gigi Folino, Roberto “Bozo” Del Bo e Enrico “Chicco” Santulli. Sono loro gli autori di uno dei brani più famosi dell’estate, ancora oggi noto da tutti: Tropicana. Addentrarci nella vita privata di ogni componente non è cosa facile, anche perché non tutti negli anni sono rimasti sotto i riflettori.

Della voce del Gruppo Italiano, Patrizia Di Malta, sappiamo che è diventata mamma di Anita nel 1993 e che ha continuato con la musica ma ha anche attraversato un periodo difficile. “Mangiavo troppo, male e sempre con senso di colpa. Ero depressa”, ha raccontato in un’intervista a beautifulcurvy.com. Anche Chicco Santulli è rimasto attivo nel mondo della musica ma anche in TV come arrangiatore e produttore musicale dopo lo scioglimento del gruppo.

