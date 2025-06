Omar Fantini ne è ormai più che certo: all’Isola dei Famosi 2025 ci sono due gruppi. E no, non stiamo parlando dei concorrenti titolari e di coloro che sono all’ultima spiaggia, piuttosto di rivalità ormai evidenti nel gruppo principale. Ad evidenziarle gli scontri degli ultimi giorni, esplosi con la lite furiosa tra lo stesso Fantini e Teresanna Pugliese.

“Ci sono due gruppi che si sono evidentemente schierati: – ha annunciato Omar alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025 – Teresanna e Chiara da una parte, Io, Mario e Cristina dall’altra. Con Mirko che non ha gradito la nomination…”, ha fatto notare. In effetti, dopo l’ultima diretta, Mirko si è allontanato dal leader che a lui ha preferito Loredana Cannata. Intanto Cristina Plevani si è molto avvicinata a Mario Adinolfi, cosa che ha fatto storcere il naso a Teresanna e Chiara.

Mario Adinolfi e Omar Fantini ‘alleati’ contro Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi 2025

Di fronte a questa nuova alleanza, le due concorrenti hanno lanciato qualche frecciatina. Nel particolare, Teresanna Pugliese ha fatto del sarcasmo sul furto del cocco di cui è stata accusata qualche giorno fa, atteggiamento poi criticato da Mario Adinolfi in confessionale. “Teresanna e Chiara tentano di mostrare una nonchalance che non hanno e poi condiscono questa con qualche frecciatina. – ha notato il giornalista alle telecamere dell’Isola – Posso ignorarlo ma non si potrà stare una settimana a compartimenti stagni. Quando le coalizioni si incontreranno, qualche rumore si sentirà.” ha infine anticipato, ritenendo, insomma, inevitabile lo scoppia di un acceso confronto nel corso dei prossimi giorni.