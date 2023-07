Gruppo Wagner, attacco con i droni/ Sospetti Usa: pressione dopo la rottura con Prizozhin?

Misterioso attacco alle truppe di Wagner con dei droni. L’assalto è avvenuto nel deserto libico ed è stato confermato dal governo libico alla base di Al-Khadima nella Libia Orientale. Quanto accaduto solleva la questione se la milizia possa continuare le sue operazioni in Medio Oriente e in Africa dopo la spaccatura tra il suo capo Yevgeny Prigozhin e il Cremlino. Non si conosce l’autore dell’attacco anche se il sospetto ricade sugli USA che avrebbero voglia di utilizzare la disputa sul gruppo Wagner in Russia per interrompere le operazioni dei mercenari russi in Africa e Medio Oriente.

Navi russe nei porti della Turchia/ "Mosca acquisisce clandestinamente materiale bellico"

L’attacco alla base di Al-Khadima, vicino alla città di Kharruba, a circa 150 chilometri a sud-est della città portuale di Bengasi, non ha provocato vittime, come spiegato dall’esercito libico, secondo l’agenzia di stampa AFP. La base era già stata bombardata a gennaio quando un aereo russo era stato distrutto, secondo il Washington Post dagli americani. Per gli Usa, il conflitto tra Prigozhin e la leadership russa sarebbe un’opportunità per aumentare la pressione sui resti dell’ormai dissolto gruppo Wagner in Medio Oriente e Siria. I gruppi, dopo l’ammutinamento di Prigozhin, non possono più contare sulla protezione russa. I mercenari, secondo un rapporto del New York Times, sarebbero circondati dalle truppe russe in Siria dopo la rivolta di Prigozhin.

Ungheria libera 800 trafficanti di esseri umani/ Preoccupazione in Europa: l'Austria rafforza le frontiere

Wagner attaccata dai droni da combattimento

Secondo la tv saudita Al-Hadath, la polizia militare russa e l’intelligence siriana avevano arrestato mercenari Wagner e perquisito gli uffici del gruppo a Damasco e in altre due città siriane. Wagner ha negato gli arresti, ma non le perquisizioni. Il Wall Street Journal ha riferito che Mosca aveva chiesto alla leadership siriana di non lasciare che i mercenari Wagner lasciassero la Siria senza il permesso russo: molti soldati sono ancora in Libia per sostenere il generale ribelle Khalifa Haftar nella lotta per il potere contro il governo libico.

Proteste Francia, Algeria: "Proteggere cittadini accolti"/ Se sono francesi, perché scrive all'Eliseo?

Anas El Gomati, direttore del think tank libico Sadek Institute, citando circoli militari ha spiegato che la base Wagner ad Al-Khadima è stata attaccata con droni da combattimento Akinci di fabbricazione turca che hanno causato danni materiali alla sede in Libia. Lo scorso anno il governo libico ha acquistato i droni Akinci dalla Turchia ma secondo fonti militari è difficile che la Libia cerchi lo scontro, non essendo potente abbastanza da sostenerlo. Dietro la mossa potrebbero esserci gli Stati Uniti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA