GTA 6, Las Venturas: nuovo leak/ Foto dal trailer di Rockstar Games? “Un falso”

Nelle passate ore si sono accesi i riflettori su GTA 6 in vista di un nuovo leak, vero o presunto, reso noto su Reddit sul quale è stata pubblicata un’immagine che ritrae un cartellone di Las Venturas, una delle possibili ambientazioni del gioco. Gli utenti ovviamente hanno iniziato ad interrogarsi sulla veridicità si questo leak e sono stati in tanti a definirlo reale definendolo una foto tratta magari dal trailer atteso nei primi mesi di questo nuovo anno e con il quale si andrà ad annunciare il nuovo capitolo della serie certamente in lavorazione ma sul quale ancora c’è il massimo riserbo. Quale sarà la verità? A distanza di alcune ore dall’avvio dell’interrogativo, nuovi dettagli giungono oggi dal sito EveryEye.it. Dopo la pubblicazione su Reddit dell’immagine che mostrerebbe una piccola parte del cartellone di Las Venturas, la città ispirata a Las Vegas comparsa in GTA San Andreas ma che secondo alcuni rumors potrebbe tornare anche nel sesto capitolo del gioco, il topic sul sito è stato chiuso dai moderatori ed etichettato come “non verificato” in attesa di ulteriori riscontri.

GTA 6, LAS VENTURAS: NUOVO LEAK MA È UN FALSO

Nessuna certezza, dunque, sulla veridicità dell’immagine pubblicata su Reddit nelle ultime ore e riferita a GTA 6 Las Venturas anche se alcuni utenti del sito e appassionati di Grand Theft Auto hanno intravisto la natura palesemente falsa della foto, a loro detta realizzata appositamente da uno YouTuber al solo scopo di farsi pubblicità. E quest’ultimo a quanto pare avrebbe anche confermato questa tesi. Lo screenshot, dunque, non ha a che fare con GTA 6 né proviene da un trailer di Rockstar Games ma nonostante questo i fan del gioco sperano di poter assistere all’annuncio ufficiale in questi primi mesi del 2020. Ad oggi, secondo un insider, sappiamo che Grand Theft Auto 6 uscirà nell’autunno del prossimo anno ma anche in questo caso non si ha alcuna certezza concreta anche alla luce dei numerosi rumors finora emersi di fronte ai quali però Rockstar e Take-Two, come da protocollo, hanno tenuto le bocche cucite.

