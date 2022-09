GTA 6 leak: valanga di materiale inedito online/ Vice City e il personaggio femminile

GTA 6 torna l’assoluto protagonista delle cronache videoludiche di questi giorni, grazie ad un imponente leak. In base a quanto emerso in rete, il materiale riguarderebbe proprio il nuovo attesissimo videogame a firma Rockstar Games, seguito di uno dei giochi più venduti di tutti i tempi, Gta 5, ancora oggi giocatissimo. Nel dettaglio, come si legge su Wired, un hacker avrebbe intercettato diversi gigabyte di dati riguardanti appunto GTA 6, e il tutto sembrerebbe essere confermato, con le foto che stanno spopolando in rete in queste ore che apparterebbero realmente al capitolo numero sei di Grand Theft Auto.

In totale vi sarebbero ben novanta video che mostrano le prime build di sviluppo di GTA 6, dei brevi filmati che si concentrano su componenti o dettagli del gioco e che per ora non appaiono stravolgenti dal punto di vista grafico, in quanto trattasi ancora di un livello preliminare, appunto “build” (in costruzione). Qualcosa di interessante comunque si può notare, a cominciare dalla protagonista femminile chiamata Lucia, che affiancherà un personaggio maschile chiamato invece Jason, così come da rumors circolanti in rete da tempo.

GTA 6 LEAK, SARA’ AMBIENTATO A VICE CITY

E’ inoltre apparso un riferimento alla metropolitana di Vice City, facendo chiaramente capire come GTA 6 sarà ambientato nella versione di Rockstar Games di Miami, appunto Vice City, protagonista già di uno dei Gta più apprezzati di sempre. Niente da fare invece per Liberty City (Los Angeles, vista in Gta 5).

Si tratta senza dubbio di splendide notizie per i fan di GTA, nel contempo un danno clamoroso per Rockstar Games, che come ben si sa, non è solita rilasciare informazioni in anticipo sui suoi giochi in uscita. E purtroppo (o per fortuna a seconda dei punti di vista( non è da escludere che nelle prossime settimane, se non ore, possa essere pubblicato altro materiale inedito su GTA 6, e il leak (il cui autore è teapotuberhacker), come scrive Wired potrebbe rallentare i lavori in corso. Vedremo se la software house americana replicherà o meno a questa super fuoriuscita di materiale.

