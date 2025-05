Abbiamo finalmente una data di uscita ufficiale per GTA 6, quello che probabilmente è il videogioco più atteso di tutti i tempi. Pochi minuti fa Rockstar Games, la software house responsabile dello stesso gioco, ha pubblicato attraverso i propri canali social una nota in cui ha ufficializzato la data di uscita di Gta 6. Da segnare in rosso sul proprio calendario è il 26 maggio 2026, quindi fra poco più di un anno.

Per molti è un segreto di pulcinella visto che negli ambienti circolava ormai da tempo questo possibile data (per lo meno un lancio nel 2026), ma in ogni caso si intravede “la luce in fondo al tunnel”, e finalmente (a meno di eventuali rinvii che non sono da escludere), il gioco con il periodo di produzione probabilmente più lungo di sempre, è pronto a rivelarsi. Da qui ad un anno ci aspettiamo quindi ulteriori dettagli, speriamo altri trailer e altre gustose notizie ufficiali su GTA 6, che quasi sicuramente diverrà il gioco più venduto di tutti i tempi, e possiamo già annunciarlo a mani basse.

GTA 6, UFFICIALE LA DATA DI USCITA: “VOGLIAMO RAGGIUNGERE IL TOP”

A questo punto ci si domanda che fine avranno fatto i famosi leak usciti anni fa sempre di GTA 6, che si temeva potessero “bruciare” il gioco, ma che in realtà saranno stati ampiamente superati in questo lunghissimo periodo di “gestazione” del nuovo gioco a firma Rockstar Games.

Curioso come nella nota Rockstar Games si scusi (“Siamo molto dispiaciuti”) che la data di uscita sia in ritardo rispetto a quanto si aspettassero i videogiocatori, quando lo stesso GTA 6 è stato annunciato anni fa, e il suo predecessore, GTA 5, è stato lanciato sul mercato ben 12 anni fa, nel 2013 su Playstation 3 e Xbox 360. Per la software house questo lungo lasso di tempo servirà per sviluppare al meglio il gioco di modo da raggiungere “il livello di qualità che ci siamo prefissati”. Lo statement si conclude dicendo che “Condivideremo con voi maggiori informazioni a breve”.

