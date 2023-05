GTA 6 sarà il videogioco più caro di sempre/ Avrà un budget da 1 miliardo di dollari

GTA 6 ha già battuto il record di videogioco più desiderato di tutti i tempi. Il prossimo 17 settembre si celebreranno i dieci anni dall’uscita dell’ultimo mitico capitolo di Grand Theft Auto, leggasi GTA 5, ma del suo erede tutto tace. Al di là dell’enorme leak e fuga di notizie registrata negli scorsi mesi, Rockstar Games non ha comunicato praticamente nulla, anche se si sa che il gioco è in sviluppo presso gli studi della nota software house insieme a Take-Two Interactive.

Per via dell’altissimo hype verso il videogioco, e vista il lunghissimo sviluppo, gli addetti ai lavori si attendono probabilmente il gioco più bello di tutti i tempi e senza dubbio il capitolo più bello della saga: siamo certi che gli sviluppatori faranno di tutto per soddisfare le esigenze dei videogiocatori, anche quelle dei palati più fini. Per farlo sembra che il team al lavoro su GTA 6 potrà godere di un budget pressochè infinito; secondo le indiscrezioni circolanti in queste ore sembra infatti che si tratterà del videogioco con il più alto budget della storia dei game, addirittura superiore al miliardo di dollari in totale. Una cifra spaventosa se si pensa che stiamo parlando di videogiochi, e dell’incredibile salto in avanti effettuato negli ultimi anni.

GTA 6 VIDEOGIOCO PIU’ CARO DI SEMPRE: GTA 5 COSTO’ SOLO 250 MILIONI

Anche in questo caso, comunque, si era già intravisto qualcosa durante il leak dello scorso autunno, visto che, oltre ad immagini e video erano trapelate anche le cifre destinate allo sviluppo di GTA 6, più vicine addirittura a due miliardi di dollari. Giusto per capire la portata del budget a disposizione dei ragazzi di Rockstar Games, vi basta sapere che GTA 5 è costato “solamente” 250 milioni di dollari, superato poi da Red Dead Redemption 2 a quota 300 milioni.

Si tratta di soldi che comprendono anche la parte di marketing, che ovviamente è quella fra le più dispendiose fra pubblicità, spot, video, sponsorizzazioni e lanci in ogni angolo della terra. A riguardo Wired parla di una possibile installazione a fine estate in quel di Miami, dove verrà ambientato il nuovo capitolo, di preciso fuori dall’hotel di lusso The Guild Downtown: non ci resta che iniziare il conto alla rovescia.

