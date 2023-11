GTA 6, ufficiale: annunciato primo trailer/ Rockstar Games: “A dicembre il nuovo Grand Theft Auto…”

Finalmente qualcosa di concreto e ufficiale si muove per quanto riguarda GTA 6, il prossimo atteso capitolo del videogioco a firma Rockstar Games. Dopo le tante chiacchiere e indiscrezioni degli ultimi tempi, a cominciare da quelle delle ultime settimane che volevano un annuncio imminente da parte della software house americana, Rockstar ha finalmente rotto il silenzio specificando che il prossimo mese, a dicembre, verrà pubblicato un trailer dell’atteso videogioco.

Sam Houser, presidente di Rockstar, ha pubblicato un post sui propri canali social in cui ha voluto ricordare che a dicembre 2023 si festeggeranno i 25 anni dell’azienda, e l’occasione sarà appunto propizia per mostrare al mondo intero per la prima volta le immagini di GTA 6. “Il mese prossimo ricorre il 25° anniversario di Rockstar Games – si legge – grazie all’incredibile supporto dei nostri giocatori in tutto il mondo, abbiamo avuto l’opportunità di creare giochi di cui siamo veramente appassionati: senza di voi, nulla di tutto ciò sarebbe possibile, e siamo così grati a tutti voi per aver condiviso questo viaggio con noi”.

GTA 6, UFFICIALE: ANNUNCIATO PRIMO TRAILER: “IL PROSSIMO GRAND THEFT AUTO…”

Poi Houser ha proseguito: “Nel 1998, Rockstar Games è stata fondata sull’idea che i videogiochi potessero diventare essenziali per la cultura quanto qualsiasi altra forma di intrattenimento, e speriamo di aver creato i giochi che amate nel nostro impegno per far parte di questa evoluzione”. Quindi la parte più importante del messaggio: “Siamo davvero entusiasti di farti sapere che all’inizio di dicembre pubblicheremo il primo trailer del prossimo Grand Theft Auto. Ci auguriamo di poter condividere queste esperienze con tutti voi ancora per molti anni. Grazie”.

Come avrete potuto notare, Rockstar Games parla di “prossimo GTA” non menzionando specificatamente GTA 6, di conseguenza è probabile che il nome non sia ancora ufficiale. In ogni caso a dicembre speriamo di scoprire i primi dettagli ufficiali del videogioco che secondo gli analisti potrebbe essere messo in commercio fra circa un anno, a fine 2024, se non addirittura nel 2025.











