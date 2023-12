GTA 6, ufficiale il primo trailer di Rockstar Games/ Video, dopo più di 20 anni si torna a Vice City

A 12 anni dal lancio di GTA 5, Rockstar Games, così come annunciato negli scorsi giorni, ha pubblicato il suo primo trailer ufficiale di GTA 6, il nuovo capitolo dell’amatissima saga di Grand Theft Auto. Si tratta senza dubbio di uno dei videogame più attesi da giocatori e addetti ai lavori, probabilmente il più atteso di tutti i tempi, anche perchè nel corso di questi 12 anni si sono rincorse indiscrezioni, notizie, fake news, leak, fuga di dati e chi più ne ha più ne metta.

Ma ora l’attesa è finita, Rockstare Games ha mostrato le immagini ufficiali che mostra come GTA 6 sia ufficialmente tornando a Vice City, mitica ambientazione che celebrava gli anni ’80 e che torna quindi a fare capolino in un capitolo del noto brand a distanza di più di 20 anni. L’ambientazione era iniziata a circolare da tempo negli ambienti videoludici ed è stata quindi confermata in queste ore, anche se Rockstar Games ha fatto comunque sapere che “si potranno visitare altre città dello stato di Leonida”, senza però fornire ulteriori dettagli in merito.

GTA 6, UFFICIALE IL PRIMO TRAILER DI ROCKSTAR GAMES, VIDEO: LA COPPIA PROTAGONISTA

Il trailer di GTA 6 ci permette anche di scoprire i nuovi protagonisti che avranno il compito, non semplice, di superare in carisma e pazzia il trio del precedente capitolo. In questo caso dovremo impersonare una coppia di rapinatori composta da un uomo e una donna, ma si sa solo il nome di quest’ultima, Lucia, un nome quindi tipicamente italiano, che nel filmato viene ritratta all’interno di un carcere.

Il video è un crescendo di emozioni con corse clandersine, rapper, alligatori, e chi più ne ha più ne metta, in pieno Grand Theft Auto Style. Ricordiamo, prima di congedarci e di lasciarvi al filmato, che il nuovo capitolo di GTA uscirà fra due anni, nel 2025 e sarà disponibile al momento solo sulle console di ultima generazione, leggasi PS5 e Xbox Series, sia la versione X che S. Al momento non è stata annunciata la versione per PC, e inoltre per PS4 e XBOX One, le console old gen.

