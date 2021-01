Guacamole di Evandro non verrà pubblicata/ Amici 20, web in rivolta: “Assurdo!”

Puntata scoppiettante quella di Amici 20 andata in onda oggi 16 gennaio 2021 su Canale 5. Lo speciale – totalmente in diretta per dare al pubblico a casa la possibilità di votare – ha visto una nuova gara di inediti alla fine della quale i due meno votati avrebbero visto sfumare la possibilità di pubblicare il proprio inedito (almeno per il momento). Tra gli posti otto disponibili – fuori Leonardo per la classifica fatta in settimana e Ibla perché appena arrivata – a classificarsi all’ultimo posto è stata Arianna. Il settimo e penultimo posto è invece andato ad Evandro con il suo singolo “Guacamole“. Proprio questo è stato un risultato che ha lasciato il pubblico a casa senza parole: il singolo del giovane allievo, infatti, ha riscosso molto successo per questo, vederlo fuori dai posti alti, ha sollevato un bel po’ di polemiche.

Evandro e “Guacamole”: web in rivolta per il risultato della gara ad Amici 20

Su Twitter la parola “guacamole”, titolo del singolo di Evandro, è schizzata in tendenza grazie ai tantissimi commenti delusi del risultato della gara ad Amici 20. Molti i messaggi polemici: “Scusate ma Auricolari non sarà mai nella mia playlist. Avrei voluto ascoltare #Guacamole”; “ma come si fa?!?! guacamole è l’inedito più bello io lo voglio su tutte le piattaforme uffaa”; e ancora “Non sono d’accordo sul fatto che non pubblichino l’inedito. In questo modo chi è più conosciuto continua ad esserlo e chi lo è meno peggiora. Almeno Leonardo lo ha pubblicato, ma #Arianna ed #Evandro meritavano.” Purtroppo bisognerà attendere le prossime settimane per scoprire se il singolo di Evandro (come quello di Arianna) verrà poi pubblicato. Gli altri invece saranno presto su tutte le piattaforme.



