Guadalupe González, Miss Paraguay/ La popolarità con Ciao Darwin e Avanti un altro

Guadalupe González, Miss Paraguay, si è fatta conoscere al grande pubblico italiano come ballerina di Ciao Darwin e Bonas di Avanti un altro. Una bellezza da togliere il fiato quella della modella eletta Miss Universo Paraguay che è giunta in Italia per la prima volta per stare accanto al suo compagno Juan Manuel Iturbe. Non appena arrivata in Italia la sua bellezza ha conquistato tutti: prima il mondo della moda e poi, manco a dirlo, quello della televisione. Il debutto è avvenuto come ballerina di Ciao Darwin, il programma cult condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che le ha regalato una grandissima popolarità. Proprio durante le puntate di Ciao Darwin, Bonolis è rimasto incantato dalla sua bellezza al punto da volerla a tutti i costi come Bonas in un altro dei suoi programmi più seguiti: Avanti un altro. A colpire l’attenzione del conduttore è stato il monologo della ballerina e modella che, in lingua spagnola, ha catalizzato l’attenzione di tutti. Sui social è seguitissima ed ogni sua fotografia è un bel vedere per gli occhi dei suoi fan e follower!

Sfilata in intimo Ciao Darwin, Giovani vs Mature/ Scollature profonde gelano Bonolis

Guadalupe González, il matrimonio con Juan Manuel Iturbe

Guadalupe González è felicemente innamorata del campione Juan Manuel Iturbe, calciatore del Bournemouth che per alcuni anni ha giocato anche nelle squadre italiane del Verona e della Roma. I due hanno vissuto per diverso tempo una storia a distanza visto che la bellissima modella viveva a Milano e lui in Inghilterra. Nonostante la distanza però la coppia è sempre stata unita ritagliandosi dei momenti da condividere insieme non appena possibile con delle fughe romantiche in città come Parigi e Venezia. Un amore importante che ha spinto la coppia al grande passo visto che Juan Manuel Iturbe e Guadalupe Gonzalez sono diventati marito e moglie. Una bellissima cerimonia nuziale celebrata presso la Cattedrale Metropolitana di Asuncion, capitale del Paraguay. Guadalupe si è presentato all’altare con un bellissimo abito bianco firmato Alexander McQueen, mentre l’attaccante ha optato per un completo Dolce&Gabbana.

