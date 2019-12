Gualtieri vs Lega: “Borghi vuole uscire dall’euro”/ Salvini: “Governo pericoloso”

Roberto Gualtieri vs Lega, scontro sul Mes ma non solo. Il ministro dell’Economia ha fatto il punto della situazione sul Fondo salva-Stati al termine dell’Ecofin e, raggiunto dai microfoni dei cronisti, si è scagliato contro il partito di Matteo Salvini. Nel mirino del titolare del Tesoro l’economista leghista Claudio Borghi Aquilini. Secondo l’ex presidente della commissione per i Problemi Economici e Monetari del parlamento Europeo, «è noto che Borghi e il Carroccio sono per l’uscita dall’euro: si confermano nemici degli interessi dell’Italia e della tutela dei risparmi». Gualtieri ha aggiunto: «Se si facesse quello che dice Borghi, gli italiani perderebbero molti soldi, il valore dei loro stipendi e delle loro pensioni verrebbe drasticamente ridotto: l’Italia sarebbe dunque un Paese molto più povero, è una ricetta fallimentare che per fortuna non incontra il favore degli italiani».

GUALTIERI VS LEGA, LA REPLICA DI SALVINI

La posizione di Roberto Gualtieri è condivisa apertamente da Enzo Amendola, ministro agli Affari europei in quota Partito Democratico: «Borghi e la Lega vogliono uscire dall’euro, significa Italexit: far saltare i conti correnti degli italiani e il futuro delle nostre imprese. Loro lavorano a distruggere l’Europa. Noi a cambiarla in meglio, come dimostrato sul Mes, nel rispetto del Parlamento». Come riportano i colleghi dell’Ansa, non è tardata ad arrivare la replica di Matteo Salvini, il leader della Lega ha risposto per le rime all’attacco del ministro dell’Economia: «Nessuna uscita dall’Euro o dall’Europa, la Lega vuole solo fermare un governo che mette a rischio la democrazia, la sovranità e i risparmi degli Italiani. Sabato e domenica saremo in più di 1.000 piazze italiane per informare e raccogliere firme: #stopmes».

