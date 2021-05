Gualtieri vs Raggi: “Ha fallito completamente”/ “Roma è in uno stato disastroso”

E’ partita la campagna elettorale in vista delle Comunali a Roma, Roberto Gualtieri entra in tackle su Virginia Raggi. Il candidato sindaco in quota Partito Democratico oggi è intervenuto all’assemblea pubblica degli iscritti dem e non ha usato troppi giri di parole: «Noi lo diciamo chiaramente: l’amministrazione Raggi ha fallito completamente ed ha tradito le promesse fatte ai cittadini».

Roberto Gualtieri ha presentato il suo progetto per Roma, «una sfida per la salvezza e il rilancio», ribadendo di sentire una grande responsabilità in merito alla possibile nomina a primo cittadino: «Provo riconoscenza e gratitudine per l’unità e l’entusiasmo con cui avete deciso di sostenere la mia candidatura e cercherò di farlo con umiltà, orgoglio e con una dedizione assoluta».

GUALTIERI STRONCA L’AMMINISTRAZIONE RAGGI

Roberto Gualtieri è poi tornato ad attaccare Virginia Raggi, sindaco uscente e candidata del Movimento 5 Stelle: l’ex ministro dell’Economia e delle Finanze ha affermato che Roma versa in uno stato disastroso e che la condizione dei servizi assistenziali sono sotto gli occhi di tutti. Gualtieri ha aggiunto: «Lei fa la “romanella” elettorale con le sue presenze e passerelle: è un totale fallimento amministrazione, di visione e di progettazione. E’ mancata una strategia di sviluppo, la capacità di mettersi in relazione con il lavoro straordinario della Regione Lazio. La Raggi non ha mai progettato il futuro». Parole forti anche a proposito dello stadio della Roma: «L’intera vicenda è un altro drammatico fallimento di questa giunta. Esamineremo il dossier con grande cura e attenzione».

