Gualtieri vs Salvini/ “Con lui avremmo avuto più morti”: poi leghista lo stronca

Botta e risposta a distanza tra Roberto Gualtieri e Matteo Salvini, clima accesissimo tra Partito Democratico e Lega. Il candidato sindaco del Centrosinistra a Roma ieri sera è stato ospite di Stasera Italia e ha colto la palla al balzo per attaccare le posizioni del leader del Carroccio sulla gestione della pandemia: «Se avessimo fatto quello che ci chiedeva Salvini, avremmo avuto decine o centinaia di migliaia di italiani morti oggi».

Matteo Salvini/ "Via le mascherine all'aperto. Centrodestra? Parli con una voce sola"

«Salvini ha tenuto la linea di nessuna prudenza, nessun contenimento e nessuna chiusura», ha aggiunto Roberto Gualtieri ai microfoni di Barbara Palombelli. L’ex titolare del Tesoro ha poi, ovviamente, elogiato il ruolo del Partito Democratico: «Noi abbiamo fatto bene. Italia è stato il Paese europei con più morti? Questa discussione lasciamola agli esperti».

Elisa Isoardi e il suo flirt con Matteo Salvini/ “Per lui avevo davvero farfalle e batticuore”

GUALTIERI VS SALVINI, LA REPLICA DEGLI ESTERI

Le parole di Gualtieri non sono passate inosservate a Salvini, che ha diramato subito una nota stampa per rispondere alle accuse dell’esponente del Partito Democratico: «Vergognose e gravissime le parole di Gualtieri a Stasera Italia contro Matteo Salvini. Il governo, Conte, Arcuri, Gualtieri ha portato l’Italia ai primi posti nella triste classifica morti/abitanti tra i Paesi occidentali. Anziché insinuare che la Lega avrebbe causato più vittime, l’ex ministro dovrebbe tacere e nascondersi possibilmente senza andare in un edificio occupato illegalmente», in riferimento al dibattito tra candidati alle primarie svolto in un edificio abusivo. Una replica che ha spiazzato Gualtieri, visibilmente in difficoltà: «Ricordo che la Lega e l’opposizione si opposero a tutte le misure di contenimento che noi abbiamo preso ed è stata una fatica».

LEGGI ANCHE:

Michele Merlo, Salvini e Giorgia Meloni ai funerali/ Allo Stadio Rosà fan e canzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA