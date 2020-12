Guarda… stupisci/ Anticipazioni: Renzo Arbore con Nino Frassia e Andrea Delogu

Guarda… stupisci va in onda stasera, 7 dicembre 2020, su Rai 2 e si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay. Si tratta di fatto di una selezione del programma che ha riscosso grandissimo successo d’ascolti nel corso degli anni. Col sottotitolo “Modesta e scombiccherata lezione sulla canzone umoristica napoletana” il programma è andato in onda con due puntate alla fine del 2018 condotto da Andrea Delogu e con la presenza di Renzo Arbore e Nino Frassica. Questi ultimi due sono stati anche autori della trasmissione insieme a Giovanna Ciorciolini e Gianluca Santoro. Tra i momenti più attesi ci sono quelli che ne fanno un educational show, cioè in cui si parlerà dei meccanismi comici che saranno spiegati da due personaggi straordinari: dal tic al doppio senso fino alla macchietta e alla canzone sceneggiata.

Guarda… stupisci, il compito sociale dello show

Il programma Guarda… stupisci nasceva con un’idea, quella di far ridere e portare avanti un compito sociale. Renzo Arbore infatti voleva realizzare un programma per raccomandare ai più giovani di tenere alta la bandiera del nostro paese nel campo della cultura seguendo le strade di canzone, teatro, cinema e televisione. Proprio per questo allo show, svolto in un’aula di fantasia dedicata a Totò, vedremo partecipare in maniera attiva alla trasmissione veri studenti delle Discipline dello Spettacolo. Alle due puntate del 2018 parteciparono grandissimi artisti come il recentemente scomparso Gigi Proietti ma anche Lino Banfi, Lello Arena, Enrico Montesano e molti altri ancora.



