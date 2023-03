Guardì “Giletti bravo a svenire”/ “Magalli ha esagerato con Adriana Volpe ma…”

Storico autore e regista per la Rai, noto anche per essere il “comitato” dei Fatti Vostri, Michele Guardì diventa romanziere. Ha pubblicato, infatti, Il polentone per Baldini. È stato anche avvocato penalista. «Se ero bravo? Abbastanza ma su cause non eccessivamente pesanti», racconta al Fatto Quotidiano. Niente mafia sul suo cammino: «Mai frequentata né da avvocato né da autore». Tanti retroscena nell’intervista, come quello su Camilleri. «Eravamo amici per ragioni di campanilismo. Da grandi, quando lui era un funzionario della radio a via Asiago, mentre io ero impegnato in tv appresso ad Antonello Falqui; ci vedevamo per parlare della nostra vita. Mi raccontava pure dei suoi libri nel cassetto: non trovava un editore disposto a pubblicarli».

Resta con me: anticipazioni puntata 5 marzo 2023/ Alessandro e Paola si riavvicinano?

Michele Guardì, comunque, è anche un talent scout, eppure afferma di aver «sempre avuto problemi a confrontarmi con personaggi conclamati, con un’autorità più alta della mia autorevolezza». Per questo ha cominciato a cercare personaggi nuovi. «Frizzi lo ha suggerito mia moglie: “Nel pomeriggio c’è un ragazzo bravo”». A lui comunque basta un quarto d’ora, in privato, per capire se una persona è adatta ai suoi programmi. «Non faccio nomi, ma ci sono personaggi, oggi famosissimi, che all’epoca non ho voluto perché non adatti al mio genere».

Gabriel Garko: "Scelsi nome d'arte per proteggere famiglia"/ "Miei genitori complici"

LA GRATITUDINE PER PIPPO BAUDO E LA LITE MAGALLI-VOLPE

Michele Guardì ricorda dialogo con un agente che gli propose un ragazzo. «Se viene con me lo rovino perché tendo ad abbassare i toni, mentre lui tende ad alzarli. Però se continua così ce la farà», racconta al Fatto Quotidiano. Il riferimento è a Paolo Bonolis. Per Pippo Baudo invece prova innanzitutto gratitudine: «A lui devo tutto; una sera degli anni 70 ha visto me e mio cugino esibirci in uno spettacolo di cabaret. Ci prese. E il debutto coincise con il programma della lotteria di Capodanno; tra di noi c’era pure un giovanissimo Beppe Grillo». Grazie all’esperienza in tv ha imparato ad evitare gli errori. «C’era Funari che portava avanti uno stile di televisione urlata e aggressiva e per me era un errore; io sono un ottimista, uno pacifico e pure superficiale. Anzi, la superficialità mi ha permesso di vivere sereno, perché non approfondisco gli aspetti negativi che mi capitano, comprese le cattiverie». Lui che lavora in tv, si limita a guardare il telegiornale, Porta a Porta e qualche film, oltre a Sanremo. Peraltro, Amadeus è uno dei suoi pupilli e il conduttore ha riconosciuto che gli ha salvato la carriera: «È stato generoso ad ammetterlo in un mondo dove non si è grati a nessuno; quando lavoravamo insieme non mi ha mai creato un problema». Ora invece sotto la sua ala c’è Salvo Sottile: «È entrato in punta di piedi e ce la sta facendo: è l’uomo del domani. Con Magalli c’erano delle incomprensioni». Inevitabile la domanda sulla querelle tra Magalli e Adriana Volpe, ma lui non stava da nessuna delle due parti. «Non amo vedere i figli litigare; (ci ripensa) devo ammettere che Magalli inizialmente ha esagerato, poi lei ha drammatizzato un po’ più del necessario».

ETTORE BOSCHI, CHI ERA MARITO GIOVANNA RALLI/ Lei "Per due anni non sono più uscita…"

DA GILETTI A TIMPERI, FINO A SANREMO…

Nell’intervista al Fatto Quotidiano Michele Guardì affronta anche la questione delle critiche, «da uno in particolare; è una persona invidiosa, per la quale ho comprensione al limite della pietà». Quando gli viene chiesto se si tratta di Aldo Grasso del Corriere, risponde: «Ho portato i Promessi sposi a San Siro, con ventimila presenti in piedi a urlare il mio nome. Questo critico ha definito il testo “cretino”. Quando troverà ventimila persone, in piedi, a urlare il suo nome per un articolo allora parleremo da pari a pari». Poi ricorda che nella lista in realtà c’è un’altra persona: «Un altro critico che parlava male di me è stato Beniamino Placido su Repubblica. Mi dava dell’ignorante». Visto che abitavano vicini, gli citofonò scoprendo che viveva a piano terra. Lo portò a casa sua e gli spiegò: «Ho capito perché parla male di me: lei vive al buio, io alla luce e poi mi dà dell’ignorante ma la sfido a interrogarmi su tutto, da Kant a Proust». Da allora non ha scritto più nulla. C’è poi il retroscena su Massimo Giletti svenuto: «Insistevo su certi punti e lui niente. Io ancora. E lui niente. A un certo punto è svenuto ma secondo me l’ha fatto apposta; (pausa) però è uno bravo. Sviene bene ma è comunque bravo». Un altro suo pupillo è Tiberio Timperi: «Bravissimo, è quasi un parente, ma con lui ho qualcosa da ridire rispetto al colore dei pantaloni e di certe camicie». Infine, spiega perché non ha mai curato il Festival di Sanremo: «Una volta un direttore mi chiama nel suo studio per offrirmelo. Entro ed esordisce: “Ho il nome delle presentatrici”. A quel punto apro la borsa, fingo di aver lasciato il progetto a casa e me ne vado. Mi disturbava l’idea che avessero già deciso le presentatrici: chissà cosa mi sarebbe capitato andando avanti».











© RIPRODUZIONE RISERVATA