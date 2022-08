Guardia del corpo, spiegazione finale/ Ultima scena con I Will Always Love You

Guardia del Corpo, il bacio finale tra Rachel e Frank è un doloroso addio

La scena finale di Guardia del Corpo, il film con protagonisti Kevin Costner e Whitney Houston, ha commosso e continua a commuovere intere generazioni. Nella parte conclusiva della trama, tutti i nodi vengono al pettine e la vita della protagonista (Rachel) e della sua famiglia è a serio rischio. Frank continua a proteggerla e a sua insaputa incontra, una volta tornato a Los Angeles con Rachel, il misterioso assassino, che si rivelerà essere Portman, intenzionato a portare a termine il suo compito con un attentato. Come tutti ricordano, Frank, in extremis e grazie ad una grande intuizione, riesce a sventare il pericolo riportando però gravissime ferite. Tra Rachel e Frank scoccherà poi un appassionato bacio, prima di dirsi addio sulle note di I Will Always Love You.

Selvaggia Lucarelli, messaggi privati da Vanessa Incontrada/ Il contenuto e l'attacco: "Non permetterti più"

Guardia del Corpo, la colonna sonora del film un successo senza tempo

La musica e le canzoni del film Guardia del corpo hanno lasciato un segno tangibile nel mondo del cima. The Bodyguard: Original Soundtrack Album è infatti la colonna sonora più venduta di tutti i tempi. È stata certificata come disco di diamante negli Stati Uniti (significa almeno 10 milioni di dischi venduti). A livello mondiale, invece, le vendite hanno superato i 45 milioni di copie. La canzone interpretata da Whitney Houston di I Will Always Love You ha arpionato quota 20 milioni di copie nel mondo.

LEGGI ANCHE:

"Shakira e Nadal hanno avuto una relazione segreta"/ Lo scoop dopo la rottura di lei con Gerard PiquéUn giorno in Pretura, 27 agosto: morte Mauro Guerra/ Processo al maresciallo Pegoraro

© RIPRODUZIONE RISERVATA