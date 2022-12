GUARDIANI DELLA GALASSIA HOLIDAY SPECIAL/ Il mix di Gunn per i fan della saga Marvel

Una tradizione televisiva abbastanza consolidata nel panorama anglofono è quella che vede una serie interrompere la propria normale trasmissione per realizzare sotto le feste un episodio natalizio spesso chiamato special; oggi che i confini produttivi tra la televisione e il cinema sono praticamente caduti, questa pratica si amplia anche a serie nate al cinema, come per esempio Guardiani della galassia, che inganna l’attesa degli spettatori riguardo il terzo film della serie (in uscita a maggio ’23) proprio con uno speciale di Natale che arriva su Disney+.

La durata di 44 minuti fa proprio pensare a un episodio televisivo o a un film per la tv e l’ispirazione, secondo lo stile goliardico del regista James Gunn, è allo Star Wars Holiday Special, un tv-movie del 1978, realizzato dopo il grande successo del primo Guerre stellari e noto per essere talmente brutto che non solo non è mai stato replicato e diffuso solo illegalmente tramite copie di quella prima registrazione, ma che Lucas e soci hanno fatto di tutto per rimuovere dal canone della saga.

Nello special dei Guardiani, Mantis (Pom Klementieff) e Drax (Dave Bautista) si prefiggono un compito, cercare di ricreare per Peter (Chris Pratt) il Natale perfetto, come quando era bambino, con tanto di regalo speciale e per questo decidono di rapire Kevin Bacon, l’eroe d’infanzia del futuro Star-Lord.

Con tanto di inserti animati, proprio come lo speciale della saga di Lucas, Gunn – anche sceneggiatore – compone un’avventura comica e sentimentale in cui lasciare spazio a due personaggi che finora sono apparsi secondari ma che nel corso del Marvel Cinematic Universe avevano acquistato un’alchimia crescente, ribadire il mix tra comicità demenziale e avventura fantastica che ha reso i due film tra i migliori prodotti Marvel e ovviamente, tessere una lode ai sentimenti natalizi, alla gioia delle feste (che in America durano un mese e mezzo, dal Ringraziamento a Capodanno), al bisogno che tutti abbiamo di celebrare la famiglia.

Tutto come prevedibile e va benissimo così, perché Gunn sa come mescolare la lacrimuccia e la risataccia, usare la musica pop e rock in modo sempre efficace (qui ci sono almeno un paio di meravigliosi classici moderni come Christmastime degli Smashing Pumpkins e soprattutto The Fairytale of New York dei Pogues), dosare le citazioni con gli elementi originali della serie.

Ovviamente, però, è tutto limitato alle proporzioni di un episodio televisivo girato in fretta, produttivamente, narrativamente e visivamente ridotto, che scaldicchia il cuore, ma che ha senso solo se si è già appassionati dei personaggi in ballo, altrimenti Guardiani della galassia Holiday Special è un oggetto difficile da identificare, un riempitivo tra una portata e l’altra, tiepido ma gustoso fino a un certo punto.

