GUARDIANI DELLA GALASSIA/ Su Italia 1 il film con Chirs Pratt (oggi 3 gennaio)

Questa sera, domenica 3 gennaio 2021, alle 21.20 su Italia 1 va in onda il film Marvel “Guardiani della Galassia”. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America con soggetto basato sui fumetti ideati da Dan Abnett e Andy Lanning per una produzione firmata Marvel Studios in collaborazione con la Walt Disney Studios che si è occupata sdella distribuzione. La regia del film è stata affidata a James Gunn, che ha curato anche la sceneggiatura in collaborazione con Nicole Perlman. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Ben Davis con le musiche di Tyler Bates mentre la scenografia di Charles Wood. Nel cast del film ci sono Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou e Glenn Close.

GUARDIANI DELLA GALASSIA, LA TRAMA DEL FILM

Ecco la trama del film “Guardiani della Galassia“. Sulla Terra nel 1988, subito dopo la morte la madre, il giovane Peter Quill viene rapito da un gruppo di pirati spaziali “Ravagers” guidati da Youndu. Ventisei anni dopo Peter ruba una preziosa sfera conosciuta con il nome di Orb. L’oggetto interessa molti tra cui Ronan l’accusatore che, per recuperare la sfera e portare avanti il piano ordito dal suo capo Thanos, decide di inviare Gamora per uccidere Quill. Ma la ragazza lo ha tradito: vuole fermare Ronan e impedirgli di distruggere Xandar.

I due, dopo una serie di imprevisti, insieme all’albero umanoide Groot, Drax il distruttore e il procione geneticamente modificato Rocket Raccoon diventano una squadra con il compito di salvare la Galassia da Ronan e Thanos. A ostacolare la loro missione ci penseranno Nebula, sorella di Gamorra, e i Ravagers.



