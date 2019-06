Guardiani della Galassia/ Su Rai 4 il film Marvel con Chris Pratt (oggi, 10 giugno)

Questa sera, lunedì 10 giugno, alle 21.20 su Rai 4 va in onda il film Guardiani della Galassia su Rai 4. Si tratta del decimo film del Marvel Cinematic Universe e quarta pellicola della cosiddetta Fase Due. Il regista del film Marvel è l’eccentrico James Gunn, che ha anche scritto la sceneggiatura con Nicole Perlman. I protagonisti del film sono: Chris Pratt (Peter Quill/ Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), l’ex wrestler Dave Bautista (Drax), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket) e Vin Diesel (doppiato di Groot). Fanno parte del cast anche: Lee Pace, John C. Reilly, Glenn Close e Benicio del Toro. Il direttore della fotografia del film è Ben Davis mentre le musiche della pellicola sono opera di Tyler Bates. Nel 2017 è uscito il sequel “Guardiani della Galassia Vol. 2”, ed è stato già annunciato un terzo film “Guardiani della Galassia Vol. 3”, che darà il via alla Fase Quattro dei film Marvel.

Guardiani della galassia, la trama del film

Nel 1988, dopo la morte della madre, il giovane Peter Quill viene rapito dai “Ravagers”, un gruppo di ladri e contrabbandieri alieni guidati da Yondu Udonta. Ventisei anni dopo sul pianeta Morag, Quill ruba l’Orb, un globo misterioso, ma viene attaccato da Korath, un alleato dell’estremista Kree, Ronan. Quill riesce a fuggire ma Yondu, interessato al globo, emette una taglia per la sua cattura, mentre Ronan invia Gamora alla ricerca dell’orb. Quando Peter Quill tenta di vendere il globo su Xandar, capitale dell’Impero Nova, Gamora gli tende un’imboscata. Ne scaturisce una battaglia, che attira un paio di cacciatori di taglie: il procione geneticamente e ciberneticamente modificato Rocket e l’albero umanoide Groot. Gli ufficiali della Nova Corps catturano i quattro, trattenendoli nella prigione di Kyln. Uno dei detenuti, Drax, tenta di uccidere Gamora a causa del suo legame con Thanos e Ronan, che hanno ucciso la sua famiglia. Quill convince Drax che Gamora può portarlo da Ronan, anche se Gamora rivela di aver tradito Ronan, che vuole usare l’Orb per distruggere Xandar. I cinque si alleano per fuggire dalla prigione. Intanto Ronan incontra il padre adottivo di Gamora, Thanos, per discutere del suo tradimento. Il gruppo, guidato da Quill, raggiunge Ovunque dove si trova Taneleer Tivan: il collezionista rivela che dentro l’Orb si trova una Gemma dell’Infinito…

