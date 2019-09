Guardiani della galassia/ Video, su Italia 1 il film con Chris Pratt (27 settembre)

Guardiani della galassia va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 27 settembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2014 dalla grassa cinematografica della Marvel Studios con soggetto tratto dal fumetto scritto da Dan Abnett e Andy Lannijng mentre la sceneggiatura è stata rivisitata da James Gunn e Nicole Perlman. La regia è di James Gunn, il montaggio è stato eseguito da Fred Raskin e Craig Wood mentre i costumi sono stati ideati e realizzati da Alexandra Byrne. Nel cast figurano Chris Patt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Lee Pace e Michael Rooker.

Guardiani della galassia, trama del film

Verso la fine degli anni Ottanta un gruppo di guerriglieri venuti dallo spazio decide di portare con se il piccolo Peter Quill dopo la morte della mamma. Alcuni anni più tardi Quill si trova in un pianeta disabitato sulle tracce di una misteriosa sfera conosciuta con il nome di Orb. Una sfera che a quanto pare sembra essere in possesso di tanti poteri da poter spostare gli equilibri nell’intero universo. Quill infatti dovrà fare i conti con uno scagnozzo inviato dal terribile Ronan l’accusatore. Una volta fatte perdere le proprie tracce Quill si dirige verso la sede dell’Impero in maniera tale da rivendere la sfera a un broker per guadagnare dei soldi. Sulle tracce della sfera non c’è solo Ronan l’accusatore ma anche Yondu, uno dei guerrieri che avevano prelevato tanti anni prima il piccolo Quill. Il broker così sospende ogni genere di trattativa temendo che possa essere anche lui oggetto di azioni di natura militare da parte di loschi individui disposti a tutto pur di mettere le mani sull’importante sfera. Avrà così inizio una incredibile e appassionante avventura che vedrà protagonisti diversi personaggi che dovranno cercare di preservare l’equilibrio dell’universo per evitare conseguenze che potrebbero portare alla sparizione e alla distruzione di interi pianeti e popoli.

Il trailer di Guardiani della galassia





