Guardiani della Galassia/ Video, su Italia 1 il film con Chris Pratt (oggi, 5 giugno)

Guardiani della Galassia vain onda oggi, 5 giugno, alle ore 21:20 sul canale Mediaset, Italia 1. Si tratta di un cinecomics che appartiene al genere azione e avventura e che ha debuttato nell’anno 2014. Questo film è stato diretto da James Gunn che ha curato anche la sceneggiatura in compagnia di Nicole Perlman. Tra i produttori esecutivi del film figura Kevin Feige. Il cast del film è ricco di attori internazionali come Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, John C. Reilly, Karen Gillian, Djimon Honsou e Michael Rooker. La fotografia di questa pellicola è stata curata da Ben Davis mentre le musiche sono state realizzate da Tyler Bates.

Guardiani della Galassia, Trama del film

Soffermiamoci intanto sulla trama di Guardiani della Galassia. Peter Quill da piccolo, poco prima che la mamma morisse, venne rapito dagli alieni. In realtà, Peter è stato rapito da una banda di pirati spaziali che lo hanno cresciuto come uno di loro. Oggi Peter è diventato grande e si fa chiamare Star Lord. Il suo ruolo è quello di ladro intergalattico che ruba manufatti dal valore inestimabile prima di venderli al miglior offerente. Un giorno, Peter atterra sul pianeta Morag per rubare l’Orb una sfera dal potere incredibile. Non sa però che sul pianeta sono diretti anche gli scagnozzi di Ronan l’Accusatore, un alieno della stirpe Kree che desidera avere l’Orb tutto per se. Peter riesce a fuggire e porta con sè l’Orb.

Tuttavia, ora sa che ha alle calcagna i tirapiedi di Ronan l’Accusatore. Decide quindi di recarsi sul pianeta Xandar per vendere il manufatto e uscire fuori una volta per tutte da questa storia. Tuttavia, una volta sul pianeta, le cose iniziano a mettersi male per lui. Qui fa la conoscenza di diversi assassini e cacciatori di taglie come la spietata Gamora, il procione geneticamente modificato Rocket Raccoon e l’albero parlante Groot. Questa squadra di scapestrati viene arrestata dalle forze Nova e rinchiusa in una delle carceri spaziali più importanti e sicure dell’universo. Tuttavia, questo formato gruppo decide di unire le forze per un breve periodo di tempo, riuscire a scappare dal carcere, recuperare l’Orb e dividere i compensi derivanti dalla vendita. Nasceranno in questo modo, del tutto casuale e con qualche colpo di scena, i Guardiani della Galassia, coloro che diventeranno i difensori dell’Universo Marvel, anti-eroi con una propria morale pronti a fare di tutto per salvare il mondo e trarre il maggior profitto possibile dalle loro azioni.

