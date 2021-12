GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2, ITALIA 1/ Video trailer film con Chris Pratt

Nella cerimonia per l’attribuzione dei Premi Oscar del 2018 il film I Guardiani della Galassia 2 ha ricevuto la Candidatura per i migliori effetti speciali a Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner e Dan Sudick, non male per una pellicola che è in pieno stile Marvel, ma poco seriosa, per quanto l’avventura tenga spesso sul filo del rasoio i protagonisti e con il fiato sospeso un pubblico che ama i personaggi dell’astronave, adorando soprattutto il tenero Groot e la sua iconica vocina che recita all’infinito: ‘io sono Groot!’. Regista del film è James Gunn, che ad inizio carriera già mostrava la sua predisposizione ad un cinema di supereroi. Lo ricordiamo infatti con ‘Super – Attento crimine!!! (Super)’, nel cui cast erano presenti assieme Elliot Page, Rainn Wilson, Liv Tyler e Kevin Bacon.

In seguito Gunn conferma la sua ottima direzione con ‘Comic Movie (Movie 43)’, un film corale ad episodi ricco di attori, attrici, produttori, sceneggiatori e registi tra i migliori della Hollywood moderna, per poi arrivare al pieno successo proprio con il primo episodio della saga, ‘Guardiani della Galassia (Guardians of the Galaxy), e, dopo il sequel naturale, ancora una volta il mondo del fantasy sci fi d’azione lo ritrova per uno dei successi maggiori dell’anno: ‘The Suicide Squad – Missione suicida (The Suicide Squad)’, ovviamente con Margot Robbie.

Guardiani della Galassia Vol. 2 oggi su Italia 1

Guardiani della Galassia Vol. 2 va in onda su Italia 1 oggi, 8 dicembre, a partire dalle ore 21,20. L’universo dei Guardiani appartiene stabilmente alla Marvel, personaggi che ritroviamo anche nella saga ‘Avengers’, fondamentali per le sorti dell’Universo quando Thanos verrà sconfitto anche grazie ad uno dei personaggi top di questa pellicola: sua figlia, Gamora, che da piccola fu proprio adottata da uno dei “villain” più temuti nel cinema contemporaneo dopo averne distrutto il Pianeta. Andiamo per ordine.

Nel sequel de ‘I Guardiani della galassia’, il cast è confermatissimo nei protagonisti, tra i quali Peter Quill / Star-Lord interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana nel ruolo di Gamora, Yondu Udonta è di nuovo Michael Rooker, Nebula è sempre Karen Gillan. Insomma, la crew più pazza del Cosmo vi attende sul piccolo schermo per portarvi nel loro folle mondo di personaggi e combattimenti. Uno dei “villain” di turno è invece l’attore Dave Bautista, ex wrestler, qui nel ruolo di Drax il Distruttore, attore che dopo la lotta ha scelto il cinema e lo ritroviamo in film come ‘Kickboxer – La vendetta del guerriero’ o il recente ‘Dune’, remake del celebre lungometraggio del passato.

Guardiani della Galassia Vol. 2, la trama: difendere pianeti dai cattivi

L’avventura prosegue: i Guardiani della Galassia sono ancora chiamati in causa per difendere alcuni Pianeti da cattivi e situazioni a limite del fantascientifico surreale. Divertenti e iconici, i Guardiani in questa pellicola dovranno affrontare non solo pericoli, ma anche la loro storia personale, i loro vissuti, come nel caso di Nebula, figlia di Thanos, che con Gamora è sorellastra e, come succederà poi negli ‘Avengers’, non è del tutto chiaro come gestiscono i loro sentimenti reciproci.

Video, il trailer del film “Guardiani della Galassia Vol. 2”

