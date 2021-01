Guardiani della galassia volume 2/ Video, su Italia 1 il film con Chris Pratt

Guardiani della galassia volume 2 va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 10 gennaio, a partire dalle ore 21:10. Si tratta del secondo capitolo della saga cinematografica realizzato nel 2017 dalla Marvel Studios con la regia di James Gunn, soggetto tratto dai fumetti Guardiani della galassia scritti ed ideati da Dan Abnett e Andy Lanning mentre la sceneggiatura è stata sviluppata dallo stesso regista. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Tyler Bates, la scenografia è stata realizzata da Scott Chambliss mentre nel cast sono presenti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Kurt Russell e Pom Klementieff.

Guardiani della galassia volume 2, la trama del film

In questo secondo episodio della saga dedicata ai guardiani della galassia si pone massima attenzione a quella che è la storia di Peter. La storia di quest’ultimo e della sua famiglia ha inizio nel 1980 in una piccola cittadina del Missouri, negli Stati Uniti d’America quando sua madre e il suo fidanzato si lasciano andare alla passione. I due però ad un certo punto decidono di piantare un seme alieno nel terreno.

La storia però riprende circa 35 anni dopo con Peter che si ritrova alla guida della sua navicella insieme ai suoi straordinari compagni d’avventura quali Gamora, Drax il distruttore, Rocket e Baby Groot. I guardiani vengono ingaggiati per proteggere delle importanti e preziose batterie da un mostro di straordinaria grandezza e potenza. Dopo essere riusciti ad avere la meglio nel combattimento, i 5 ricevono la ricompensa che nel caso specifico è rappresentato da Nebula, la sorella di Gamora.

Mentre stanno per ripartire alla volta di una nuova avventura, vengono attaccati dagli alieni che li avevano assoldati in quanto hanno scoperto che Rocket ha rubato delle preziose batterie. Vengono salvati da un essere misterioso che dice di chiamarsi Ego e che soprattutto sostiene di essere il padre di Peter. Per quest’ultimo la notizia è assolutamente incredibile, per cui decide di seguire suo padre in un pianeta sconosciuto. Nel frattempo Yondu dopo essere stato cacciato dai Ravager viene assoldato da Ayesha, la regia degli alieni, per catturare i Guardiani e riprendere le preziose batterie rubate.

Nel frattempo, Peter scoprirà tutta la verità sulla sua famiglia e sulla sua esistenza scoprendo di essere un essere conosciuto come celestiale e di essere a sua volta un vero e proprio pianeta. Il corpo umano è la sola forma di avatar che viene utilizzata per viaggiare all’interno dell’universo. Peter inoltre scoprirà i criminali piani del padre e di come sia stato proprio lui a comportare la morte dell’amata madre.

Video, il trailer del film, Guardiani della galassia volume 2





© RIPRODUZIONE RISERVATA